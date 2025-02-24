Пенсия в 50 лет: кому из украинцев доступны льготные условия

Для того, чтобы иметь возможность выйти на пенсию раньше, женщине либо мужчине необходимо воспитать более 5 детей.

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Пенсионное обеспечение в Украине остается важной темой, поскольку выплаты зачастую невелики, а требования к трудовому стажу ежегодно ужесточаются. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Об этом говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Семья считается многодетной, если в ней воспитывается трое и более детей. Однако матери троих детей не имеют права на досрочную пенсию. В то же время женщины, воспитавшие минимум пятерых детей до шестилетнего возраста, а также матери детей с инвалидностью или тяжелобольных, могут выйти на пенсию в 50 лет, при условии наличия не менее 15 лет страхового стажа.

В настоящее время минимальная пенсия для многодетной матери составляет 2 361 гривну, исходя из действующего прожиточного минимума. Если у женщины недостаточно трудового стажа, но она соответствует требованиям по количеству детей, ей автоматически засчитывают 15 лет стажа, даже без официального трудоустройства. Отец, воспитывавший детей, также имеет право на досрочный выход на пенсию — в 55 лет, при условии наличия не менее 20 лет страхового стажа.

Женщины, которые воспитали пятерых и более детей, могут получать доплату к пенсии за особые заслуги перед государством. Размер такой надбавки составляет от 35% до 40% от прожиточного минимума и зависит от количества детей в семье.

Таким образом, для многодетных родителей предусмотрены определенные льготы по пенсионному обеспечению, однако право на досрочную пенсию имеют только те, кто воспитал пятерых и более детей или ухаживал за детьми с инвалидностью.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.