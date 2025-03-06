Українцям досі не прийшов кешбек за грудень і січень: у чому причина

Українці масово скаржаться на те, що їм не приходять обіцяні гроші.

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Українці станом на 5 березня все ще не отримали виплати за програмою "Національний кешбек" за грудень і січень, хоча обіцяли переказати гроші до кінця лютого. У "Дії" повідомили, що кошти вже виділено, і "Національний кешбек" незабаром надійде на картки. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці "Дії".

Уряд виділив кошти, однак для завершення операційних процесів знадобилося трохи більше часу. У "Дії" повідомили, що платежі зараз опрацьовують, і 3,4 мільйона українців скоро отримають 714 мільйонів гривень кешбеку за грудень і січень.

У "Дії" також нагадали, що координатором програми "Національний кешбек" виступає Міністерство економіки. У реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, Ощадбанк та інші уповноважені банки. Технологічним партнером програми є міжнародна платіжна система Mastercard, а операційним партнером — міжнародна компанія Visa.

У коментарях до повідомлення українці скаржаться, що розраховували отримати кешбек до кінця лютого, як раніше обіцяли в "Дії".

Коментарі до посту

Нагадаємо, раніше в "Дії" пояснили, чому можуть не зараховуватися кошти за програмою "Національний кешбек".

Також Фокус писав, як закрити картку "Національного кешбеку". У різних банках процедура відрізняється.