Украинцам до сих пор не пришел кэшбек за декабрь и январь: в чем причина

Украинцы массово жалуются на то, что им не приходят обещанные деньги.

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Украинцы по состоянию на 5 марта все еще не получили выплаты по программе "Национальный кэшбек" за декабрь и январь, хотя обещали перевести деньги до конца февраля. В "Дії" сообщили, что средства уже выделены, и "Национальный кэшбек" вскоре поступит на карты. Об этом говорится в сообщении на официальной странице "Дії".

Правительство выделило средства, однако для завершения операционных процессов потребовалось немного больше времени. В "Дії" сообщили, что платежи сейчас обрабатываются, и 3,4 миллиона украинцев скоро получат 714 миллионов гривен кэшбека за декабрь и январь.

В "Дії" также напомнили, что координатором программы "Национальный кэшбек" выступает Министерство экономики. В реализации проекта участвуют Министерство цифровой трансформации Украины, Государственная налоговая служба, Ощадбанк и другие уполномоченные банки. Технологическим партнером программы является международная платежная система Mastercard, а операционным партнером – международная компания Visa.

В комментариях к сообщению украинцы жалуются, что рассчитывали получить кэшбек до конца февраля, как раньше обещали в "Дії".

Комментарии к посту

Напомним, ранее в "Дії" объяснили, почему могут не зачисляться средства по программе "Национальный кэшбек".

Также Фокус писал, как закрыть карту "Национального кэшбэка". В разных банках процедура отличается.