Ринок нерухомості навесні традиційно оживає – збільшується кількість працюючих будмайданчиків, а відділи продажів активно пропонують покупцям варіанти нових осель. Чи зростають ціни у комфорт-класі, які квартири найбільше цікавлять покупців і які умови розтермінування пропонують компанії, досліджував Фокус.

Related video

Інформаційні меседжі лютого-березня, пов’язані з можливим перемир’ям, впливають на настрої споживачів: до відділів продажів девелоперів потихеньку потягнулись зацікавлені покупці, які тривалий час відкладали рішення про угоду з купівлі нового житла. Тим часом, фахівці зауважують: вибір на ринку новобудов, наприклад, Києва – не надто й великий, адже останні три роки забудовники завершували проєкти, розпочаті до вторгнення РФ, і лише зараз компанії починають планувати будівництво зовсім нових комплексів. Як розвивається ринок новобудов, що шукають покупці та як змінюються ціни, з’ясовував Фокус.

Житло комфорт-класу: яка вартість метру та що з попитом

Весну 2025 року ринок первинної нерухомості зустрічає в тривожному очікуванні і з дуже обмеженим оптимізмом, каже оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак. На її думку, психологічна готовність покупця на тлі геополітичних новин і тенденцій лишається вкрай низькою: зараз це 15-18% від рівня довоєнного попиту. "Тобто ми відкотились назад. Цьому, до слова, посприяли не лише дії нашого ворога чи нової адміністрації Білого дома, але й систематичні внутрішні проблеми. В першу чергу — рівень введення в експлуатацію і темпи будівництва. Вони лишаються на вкрай низькому показнику: середні затримки по ринку сягають 18-24 місяців", — зазначає експертка. І додає: прийнятні темпи будівництва зараз загалом по країні демонструють приблизно 55% компаній.

Вартість квадратного метра за останні три місяці зросла в діапазоні 3%, зазначила Вікторія Берещак Фото: kohinoorpune.com

У компаніях висловлюють надії, що все ж таки новини щодо можливого перемир’я наразі мотивують покупців активніше розглядати купівлю житла, ніж наприкінці минулого року. Але зауважують і про причини, які тиснули на попит в бік його падіння. "Найважчий етап пройдено – це друге півріччя 2024 року, коли висока невизначеність спровокувала падіння попиту на ринку нерухомості. До цієї ситуації призвели кілька чинників. По-перше, посилення обстрілів інфраструктури, по-друге, мобілізаційні процеси після запровадження нового закону про мобілізацію. Також відбувались негативні процеси у державних програмах, зокрема відсутність фінансування програми "єВідновлення" вплинула на ринок і попит на житло. Крім того, були змінені умови програми "єОселя" та зменшився обсяг її фінансування", — розповіла Фокусу СМО Alliance Novobud Ірина Міхальова.

Висока невизначеність, обстріли, вибори в США, енергетичний терор призвели до падіння попиту на нове житло

За словами Вікторії Берещак, середньозважена вартість квадратного метра в класі "комфорт+" в київському регіоні сягає 1100 дол. за кв.м, в бізнес-класі — 1750/кв.м, у Львові — 1150 дол./кв.м за комфорт+ і 2300 дол./кв.м за бізнес, тим часом, як у Одесі варість метру – 850 дол. в комфорт-класі та 1050 дол. у бізнес-класі.

"Вартість квадратного метра за останні три місяці зросла в діапазоні 3%. Ті комплекси, що мають ліквідний продукт і вищу будівельну динаміку, дорожчають помітно вище за ринкові показники: зростання залежно від ступеня готовності може бути і 7-10%", — каже Вікторія Берещак.

Найбільше на ціни нових квартир тиснуть зростання вартості будівельних матеріалів та дефіцит працівників. "Основні чинники, які впливають на вартість квадратного метра, — істотне зростання вартості практично усіх видів будівельних матеріалів, робіт, а також дефіцит і, відповідно, зростання вартості робочої сили", — зазначає Ірина Міхальова. За її словами, зараз відбувається постійне зростання вартості електроенергії, будматеріалів, а ціна транспортних послуг підвищується. До того ж на ринку – серйозний дефіцит працівників. "Людей, які можуть працювати на будівництвах, катастрофічно не вистачає, це наслідок мобілізаційних процесів, дефіцит кадрів посилюється", — каже Ірина Міхальова.

Треба менше площі: які квартири шукають покупці в 2025 році

Ще наприкінці 2024 року експерти ринку нерухомості помітили цікаву тенденцію: покупці шукають квартири меншої площі. "Поступово залишається в минулому прагнення придбати квартиру на сто двадцять квадратних метрів, зараз попит іде в бік зменшення площі. Змінився попит в розрізі двокімнатних і трикімнатних, де популярним стає невеликий метраж. Тому багато забудовників в нових комплексах по-іншому проєктують квартирографію, а в тих комплексах, які реалізуються, запроваджуються зміни, або у наступних чергах змінюють планування і метражі", — зауважила у коментарі Фокусу СМО Alliance Novobud Ірина Міхальова.

Покупці обирають квартири менше 90 квадратів, але з гардеробною, великою кухнею і двома санвузлами Фото: Flickr

Вікторія Берещак також зазначає, що попит на невеликі квартири збільшився. Йдеться, зокрема про запит на квартири в 60-85 кв.м з великою кухнею-вітальнею від 17 кв.м, двома чи трьома ізольованими спальнями 11-14 кв.м, ванною та гостьовим санвузлом, окремим гардеробом. "Українці змінюють свої поведінкові паттерни, об’єднуються поколіннями, забирають близьких з ТОТ, і їм потрібен більший спільний простір в квартирі та водночас окремі ізольовані приватні зони, окремі санвузли", — каже Вікторія Берещак.

Важливо

Податки все вище. Які платежі потрібно внести при купівлі-продажу квартири чи машини в 2025 році

Що ж стосується вибору самого ЖК, то тут, як і минулого року, більшість покупців шукають в комфорт-класі багатофункціональний комплекс з гарно розвиненою інфраструктурою. Як зазначає Вікторія Берещак, реальний попит зосереджений в сегменті "комфорт+" в форматах "поліфункціональний кластер/квартал", "місто в місті" з високою будівельною динамікою і варіативною лінійкою планувальних рішень.

Під час війни родини можуть об'єднуватись, спільно купувати житло, звідси і нові вимоги до квартири Фото: Reddit

Під час війни безпековий чинник – серед основних пріоритетів, а тому покупців часто цікавить наявність укриття або ж підземного паркінгу в новому ЖК. Крім того, каже Ірина Міхальова, має значення інфраструктура на території ЖК і поруч, можливість не йти далеко, щоб купити продукти або відвідати спортзал.

Кредит або розтермінування: що пропонують покупцям забудовники і банки

Минулого року ринок нерухомості суттєво підтримувала державна іпотечна програма "єОселя", і на цей рік певні сподівання на те, що іпотека зможе підтримати попит, залишаються. Головне, кажуть фахівці, щоб було фінансування програми у потрібному ринку обсязі.

"Щоб програма справді була помічною для ринку, потрібно включити пільгові умови і для ветеранів та членів їхніх родин, наприклад: зробити 3% ставку, перший внесок — до 10% і не більше (де-факто, а не лише де-юре), а щорічне фінансування програми має становити не менше 15-20 млрд грн стабільно протягом щонайменше 5 років. Тоді можна говорити про драйвер зростання для ринку", — вважає Вікторія Берещак.

Програма "єОселя" має підтримати ринок нерухомості в 2025 році, кажуть фахівці Фото: Getty Images

Окрім пільгової іпотеки, на попит впливають і програми розтермінування, які пропонують компанії-забудовники. Адже не всі покупці можуть відповідати умовам програми "єОселя", крім цього, не всі новобудови акредитовані за програмою. Тому в компаніях часто пропонують власні програми, в рамках яких можна сплачувати за нову оселю протягом 6-12 місяців, а інколи і до трьох років.

Важливо

Як придбати квартиру за програмою "єОселя": головне про ціни та нюанси купівлі житла в кредит

"Ми, звісно, маємо альтернативу програмі "єОселя" — власні програми розтермінування. Адже ця програма доступна не для всіх проєктів, до того ж не всі можуть скористатися державною програмою. Перший внесок – 10-20% залежно від терміну та конкретної квартири. Є у нас і розтермінування, коли можна вже заселитись та продовжувати виплачувати. Наприклад, така програма є для клубного будинку Illinsky House, який вже зданий в експлуатацію", — розповіла Ірина Міхальова. І додала: також є можливість купити квартиру з внеском 40-50% і отримати розтермінування на два роки, а інша програма розтермінування від Alliance Novobud дозволяє сплачувати за придбану квартиру впродовж трьох років. "Ми індивідуально розглядаємо кожен запит. Компанія має ще й окрему програму розтермінування для військовослужбовців", — зазначила Ірина Міхальова.

Ціни зростуть: чого очікувати від ринку новобудов у 2025 році

За словами Ірини Міхальової, у 2025 році нові проєкти житлових комплексів в Києві очікуються в економ- і комфорт-класі, де зосереджений найбільший попит на нові квартири. Тим часом, у бізнес-класі фахівці не очікують ані значного зростання вартості метру, ані нових проєктів – забудовники мають спочатку реалізувати квартири в тих ЖК, які вже здані в експлуатацію. А з огляду на доволі високі ціни бізнес-класу заселити нові будинки під час війни — не надто проста задача.

Важливо

Ціни б'ють рекорди: у яких містах України продовжує дорожчати житло (іфографіка)

"У бізнес-класі ціни залишаться приблизно на тому ж рівні плюс 5-10% внаслідок дорожчання будматеріалів. Тим часом як у комфорт-класі ціни можуть зрости на понад 15% до кінця року. Також, на мій погляд, буде активніше розвиватись будівництво заміського житла – котеджі, таунхауси, на це вже помітний попит, і він буде лише зростати", — пояснила Ірина Міхальова.

Вартість нового житла буде зростати, на це впливатиме висока ціна будматеріалів та дефіцит робітників Фото: pexels.com

Як нагадала Вікторія Берещак, причини підвищення ціни метру в новобудовах — суто ринкові, а саме — тиск інфляції на собівартість будівництва, а також тиск супутніх викликів – дефіцит і зростання витрат на працівників, висока вартість будматеріалів. Експертка очікує, що в 2025 році в бізнес-класі цінових гойдалок не буде. Тим часом, фахівці мають сподівання на підтримку попиту на нове житло за допомогою державної програми "єОселя". "Будь-який прогноз сьогодні в умовах стількох непередбачуваних змінних може корегуватись зі зміною геополітичних обставин та новин на полі бою. Ключове завдання ринку наразі: вистояти і знайти в собі сили рухатись в умовах майже нульового попиту", — зауважила у коментарі Фокусу Вікторія Берещак.