У десятки разів більше, ніж в Україні: у яких країнах найвищі пенсії у світі

Розмір пенсійних виплат значно варіюється в різних країнах, що зумовлено рівнем економічного розвитку та соціальною політикою. У низці держав пенсії у багато разів перевищують українські.

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Про це повідомляє видання Bloomberg.

Згідно з Глобальним пенсійним індексом Mercer CFA Institute, лідером серед пенсійних систем визнано Нідерланди. Слідом за ними йдуть Ісландія, Данія та Ізраїль. Приміром, у Нідерландах середня пенсія становить близько 2 770 доларів США, а в Ісландії — близько 2 550 доларів. У Данії пенсіонери, які прожили в країні понад 40 років, можуть отримувати виплати, що досягають 80,2% від їхнього колишнього доходу.

Для порівняння, середня пенсія в Україні у 2025 році становить 5 851 гривню (близько 140 доларів).

Цей рейтинг було складено після порівняння пенсійних систем 48 країн, з використанням понад 50 показників. Україну в цьому дослідженні не аналізували.

Хоча провідні пенсійні системи демонструють стабільність, світова демографічна ситуація створює серйозні проблеми для пенсійних програм. Автори дослідження зазначали, що зменшення народжуваності та збільшення тривалості життя разом із високими витратами на медичне обслуговування та державним боргом створюють тиск на бюджети.

США посіли 29 місце в рейтингу пенсійних систем, Велика Британія — 11, Японія — 36, а Китай — 31. Найгірші позиції в рейтингу посіли Індія, Аргентина та Філіппіни, які потрапили до трійки країн з найменш ефективними пенсійними системами.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.