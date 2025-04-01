В десятки раз больше, чем в Украине: в каких странах самые высокие пенсии в мире

Размер пенсионных выплат значительно варьируется в разных странах, что обусловлено уровнем экономического развития и социальной политикой. В ряде государств пенсии во много раз превышают украинские.

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Об этом сообщает издание Bloomberg.

Согласно Глобальному пенсионному индексу Mercer CFA Institute, лидером среди пенсионных систем признаны Нидерланды. Вслед за ними идут Исландия, Дания и Израиль. К примеру, в Нидерландах средняя пенсия составляет около 2 770 долларов США, а в Исландии – около 2 550 долларов. В Дании пенсионеры, прожившие в стране более 40 лет, могут получать выплаты, достигающие 80,2% от их прежнего дохода.

Для сравнения, средняя пенсия в Украине в 2025 году составляет 5 851 гривну (около 140 долларов).

Этот рейтинг был составлен после сравнения пенсионных систем 48 стран, с использованием более 50 показателей. Украину в этом исследовании не анализировали.

Хотя ведущие пенсионные системы демонстрируют стабильность, мировая демографическая ситуация создает серьезные проблемы для пенсионных программ. Авторы исследования отмечали, что уменьшение рождаемости и увеличение продолжительности жизни вместе с высокими затратами на медицинское обслуживание и государственным долгом создают давление на бюджеты.

США заняли 29 место в рейтинге пенсионных систем, Великобритания – 11, Япония – 36, а Китай – 31. Худшие позиции в рейтинге заняли Индия, Аргентина и Филиппины, которые попали в тройку стран с наименее эффективными пенсионными системами.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.