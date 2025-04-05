Якщо дохід у 30 тис. грн: як розрахувати, якою буде майбутня пенсія в українців

Громадяни України можуть вплинути на розмір своєї майбутньої пенсії, якщо розібратися в принципах розрахунку виплат, враховувати вимоги до страхового стажу та рівня заробітної плати. Наприклад, можна розрахувати розмір пенсії за офіційного доходу в 30 тис. грн.

Related video

Про це йдеться в законі №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Цього року пенсію рахують за стандартною формулою. Її розмір залежить від стажу, середньої зарплати по країні та особистого доходу. Головне — що більше внесків до Пенсійного фонду робилося під час роботи, то вищою буде пенсія. Формула розрахунку пенсії така:

Сума пенсії = Сз × Ікз × Кс, звідки:

Сз — розмір середньої зарплати в країні за три роки до виходу на пенсію (у 2025-му дорівнює 15 тис. грн);

Ікз — індивідуальний коефіцієнт зарплати, що передбачає співвідношення доходу громадянина до середнього рівня в країні;

Кс — коефіцієнт страхового стажу, який є сумою загальної кількості років стажу, помноженої на 1%.

Для розрахунку пенсії при заробітній платі 30 тис. грн необхідно визначити індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (ІКЗ). Якщо середній рівень зарплати становить 15 тис. грн, а особистий дохід — 30 тис. грн, то коефіцієнт обчислюється так:

30 тис. грн ÷ 15 тис. грн = 2.

Коефіцієнт стажу (Кс) розраховується з урахуванням того, що за кожен рік роботи додається 1%. Наприклад:

за наявності 20 років стажу Кс = 0,20;

за наявності 30 років стажу Кс = 0,30;

за наявності 40 років стажу Кс = 0,40.

Якщо додати значення у формулу, можна отримати суму майбутньої пенсії:

якщо стаж становить 30 років: сума пенсії = 15 тис. грн × 2 × 0,30 = 9 тис. грн;

якщо стаж 40 років: розмір пенсії = 15 тис. грн × 2 × 0,40 = 12 тис. грн.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.