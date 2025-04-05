Если доход в 30 тыс. грн: как рассчитать, какой будет будущая пенсия у украинцев
Граждане Украины могут повлиять на размер своей будущей пенсии, если разобраться в принципах расчета выплат, учитывать требования к страховому стажу и уровню заработной платы. Например, можно рассчитать размер пенсии при официальном доходе в 30 тыс. грн.
Об этом говорится в законе №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В этом году пенсию считают по стандартной формуле. Ее размер зависит от стажа, средней зарплаты по стране и личного дохода. Главное – чем больше взносов в Пенсионный фонд делалось во время работы, тем выше будет пенсия. Формула расчета пенсии такая:
Сумма пенсии = Сз × Ікз × Кс, откуда:
- Сз — размер средней зарплаты в стране за три года до выхода на пенсию (в 2025-м равен 15 тыс. грн);
- Икз — индивидуальный коэффициент зарплаты, предусматривающий соотношение дохода гражданина к среднему уровню в стране;
- Кс — коэффициент страхового стажа, который является суммой общего количества лет стажа, умноженной на 1%.
Для расчета пенсии при заработной плате 30 тыс. грн необходимо определить индивидуальный коэффициент заработной платы (ИКЗ). Если средний уровень зарплаты составляет 15 тыс. грн, а личный доход — 30 тыс. грн, то коэффициент вычисляется следующим образом:
- 30 тыс. грн ÷ 15 тыс. грн = 2.
Коэффициент стажа (Кс) рассчитывается с учетом того, что за каждый год работы добавляется 1%. Например:
- при наличии 20 лет стажа Кс = 0,20;
- при наличии 30 лет стажа Кс = 0,30;
- при наличии 40 лет стажа Кс = 0,40.
Если добавить значения в формулу, можно получить сумму будущей пенсии:
- если стаж составляет 30 лет: сумма пенсии = 15 тыс. грн × 2 × 0,30 = 9 тыс. грн;
- если стаж 40 лет: размер пенсии = 15 тыс. грн × 2 × 0,40 = 12 тыс. грн.
Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.
Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.