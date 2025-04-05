Если доход в 30 тыс. грн: как рассчитать, какой будет будущая пенсия у украинцев

Граждане Украины могут повлиять на размер своей будущей пенсии, если разобраться в принципах расчета выплат, учитывать требования к страховому стажу и уровню заработной платы. Например, можно рассчитать размер пенсии при официальном доходе в 30 тыс. грн.

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Об этом говорится в законе №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В этом году пенсию считают по стандартной формуле. Ее размер зависит от стажа, средней зарплаты по стране и личного дохода. Главное – чем больше взносов в Пенсионный фонд делалось во время работы, тем выше будет пенсия. Формула расчета пенсии такая:

Сумма пенсии = Сз × Ікз × Кс, откуда:

Сз — размер средней зарплаты в стране за три года до выхода на пенсию (в 2025-м равен 15 тыс. грн);

Икз — индивидуальный коэффициент зарплаты, предусматривающий соотношение дохода гражданина к среднему уровню в стране;

Кс — коэффициент страхового стажа, который является суммой общего количества лет стажа, умноженной на 1%.

Для расчета пенсии при заработной плате 30 тыс. грн необходимо определить индивидуальный коэффициент заработной платы (ИКЗ). Если средний уровень зарплаты составляет 15 тыс. грн, а личный доход — 30 тыс. грн, то коэффициент вычисляется следующим образом:

30 тыс. грн ÷ 15 тыс. грн = 2.

Коэффициент стажа (Кс) рассчитывается с учетом того, что за каждый год работы добавляется 1%. Например:

при наличии 20 лет стажа Кс = 0,20;

при наличии 30 лет стажа Кс = 0,30;

при наличии 40 лет стажа Кс = 0,40.

Если добавить значения в формулу, можно получить сумму будущей пенсии:

если стаж составляет 30 лет: сумма пенсии = 15 тыс. грн × 2 × 0,30 = 9 тыс. грн;

если стаж 40 лет: размер пенсии = 15 тыс. грн × 2 × 0,40 = 12 тыс. грн.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.