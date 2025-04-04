У якому віці в Україні виходять на пенсію: скільки платять "новачкам"

Розмір пенсії в Україні визначається особистими факторами, як-от тривалість страхового стажу та величина заробітку, з якого здійснювалися внески. У середньому українські пенсіонери отримують трохи більше чверті своєї колишньої зарплати.

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Про це повідомляє ПФУ.

Згідно з нормативами Європейського Союзу, пенсія має становити 40% від середньої заробітної плати. Однак, за інформацією Міністерства соціальної політики України, у країні цей показник для більшості пенсіонерів становить лише 28%. Це пояснюється тим, що в Україні наразі співвідношення платників податків і пенсіонерів становить 1:1, а до Пенсійного фонду надходить лише 19% від зарплати.

У результаті, середня зарплата для розрахунку пенсії у 2024 році становила 17 487 гривень, а середня пенсія — 5 789 гривень (33%). Ці цифри включають як пенсії за солідарною системою, так і вищі пенсії, які держава виплачує чиновникам і військовим.

Для виходу на пенсію за віком у 2025 році в 60 років необхідно мати не менше 32 років страхового стажу. Якщо цього стажу не вистачає в 60 років, пенсію призначать відразу після його накопичення, і не доведеться чекати до 63 років. Для виходу на пенсію в 63 роки нині потрібно 22 роки стажу.

З кожним роком вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років збільшуються на 12 місяців, і до 2028 року він становитиме 35 років. Для отримання пенсії в 63 роки у 2028 році буде потрібно 25 років стажу.

Мінімальний страховий стаж, що дає право на пенсію в 65 років, залишається рівним 15 рокам. Якщо стажу недостатньо, його можна придбати, сплативши страхові внески. Нині мінімальний внесок становить 1760 гривень (22% від мінімальної зарплати — 8000 гривень).

Пенсію обчислюють за формулою П = Зп × Кс, де:

П — розмір пенсії;

Зп — середньомісячна заробітна плата застрахованої особи;

Кс — коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу визначається як 1% за кожен рік стажу.

Мінімальна пенсія становить 2 361 гривню, що відповідає прожитковому мінімуму для людей, не здатних працювати. Для громадян, старших за 65 років із повним страховим стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), мінімальна пенсія становить 40% від мінімальної заробітної плати. У 2025 році, за мінімальної зарплати у 8 000 гривень, мінімальна пенсія становитиме щонайменше 3 200 гривень.

Максимальна пенсія обмежена десятьма прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб. У 2024 році це становить 23 610 гривень.

Для громадян, які не мають достатнього страхового стажу, встановлено соціальну пенсію. Її величина розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних (2 361 гривня) і середнім доходом на одного члена сім'ї за останні шість місяців. Однак вона не може бути більшою за 100% прожиткового мінімуму для працездатних громадян (3 028 гривень).

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.