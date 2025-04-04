В каком возрасте в Украине выходят на пенсию: сколько платят "новичкам"

Размер пенсии в Украине определяется личными факторами, такими как продолжительность страхового стажа и величина заработка, с которого осуществлялись взносы. В среднем украинские пенсионеры получают чуть больше четверти своей прежней зарплаты.

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Об этом сообщает ПФУ.

Согласно нормативам Европейского Союза, пенсия должна составлять 40% от средней заработной платы. Однако, по информации Министерства социальной политики Украины, в стране данный показатель для большинства пенсионеров составляет всего 28%. Это объясняется тем, что в Украине на данный момент соотношение налогоплательщиков и пенсионеров составляет 1:1, а в Пенсионный фонд поступает лишь 19% от зарплаты.

В результате, средняя зарплата для расчета пенсии в 2024 году составила 17 487 гривен, а средняя пенсия — 5 789 гривен (33%). Эти цифры включают как пенсии по солидарной системе, так и более высокие пенсии, выплачиваемые государством чиновникам и военным.

Для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если этого стажа не хватает в 60 лет, пенсию назначат сразу после его накопления, и не придется ждать до 63 лет. Для выхода на пенсию в 63 года в настоящее время требуется 22 года стажа.

С каждым годом требования к страхому стажу для выхода на пенсию в 60 лет увеличиваются на 12 месяцев, и к 2028 году он составит 35 лет. Для получения пенсии в 63 года в 2028 году потребуется 25 лет стажа.

Минимальный страховой стаж, дающий право на пенсию в 65 лет, остается равным 15 годам. Если стажа недостаточно, его можно приобрести, оплатив страховые взносы. В настоящее время минимальный взнос составляет 1760 гривен (22% от минимальной зарплаты — 8000 гривен).

Пенсия исчисляется по формуле П = Зп × Кс, где:

П — размер пенсии;

Зп — среднемесячная заработная плата застрахованного лица;

Кс — коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа определяется как 1% за каждый год стажа.

Минимальная пенсия составляет 2 361 гривну, что соответствует прожиточному минимуму для людей, не способных работать. Для граждан старше 65 лет с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) минимальная пенсия составляет 40% от минимальной заработной платы. В 2025 году, при минимальной зарплате в 8 000 гривен, минимальная пенсия будет составлять не менее 3 200 гривен.

Максимальная пенсия ограничена десятью прожиточными минимумами для нетрудоспособных лиц. В 2024 году это составляет 23 610 гривен.

Для граждан, не имеющих достаточного страхового стажа, установлена социальная пенсия. Ее величина рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных (2 361 гривна) и средним доходом на одного члена семьи за последние шесть месяцев. Однако она не может быть больше 100% прожиточного минимума для трудоспособных граждан (3 028 гривен).

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.