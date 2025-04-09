Деякі українці можуть отримати суттєву доплату до пенсії: деталі

У 2025 році частина українських пенсіонерів зможе розраховувати на додаткову матеріальну підтримку, про яку відомо не всім. Йдеться про щомісячну доплату в розмірі 944 гривні, призначену для самотніх літніх людей, які потребують стороннього догляду.

Related video

Про це йдеться в законі "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Надбавка в розмірі 944 гривні еквівалентна 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 2025 рік — 2 361 гривня.

Право на отримання цієї щомісячної доплати до пенсії мають громадяни, які відповідають таким вимогам:

досягли 80 років і більше;

проживають окремо, без родичів або осіб, які можуть забезпечити догляд;

мають підтверджену лікарями потребу в постійному сторонньому догляді;

отримують пенсію за віком.

Пенсіонери, які отримують виплати по інвалідності, не мають права на цю надбавку. Доплата за догляд надається тільки за наявності офіційного медичного висновку, що підтверджує необхідність у догляді. Для її оформлення необхідно подати заяву і комплект документів до органів соціального захисту або Пенсійного фонду.

До переліку обов'язкових документів входять:

висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

виписка з Пенсійного фонду України про відсутність інших доплат за догляд.

З 1 березня 2025 року в Україні було проведено індексацію пенсій, а також збільшено мінімальні виплати для окремих груп пенсіонерів.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.