Некоторые украинцы могут получить существенную доплату к пенсии: детали

В 2025 году часть украинских пенсионеров сможет рассчитывать на дополнительную материальную поддержку, о которой известно не всем. Речь идет о ежемесячной доплате в размере 944 гривны, предназначенной для одиноких пожилых людей, нуждающихся в постороннем уходе.

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Об этом говорится в законе "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Надбавка в размере 944 гривны эквивалентна 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 2025 год — 2 361 гривна.

Право на получение этой ежемесячной доплаты к пенсии имеют граждане, которые соответствуют следующим требованиям:

достигли 80 лет и более;

проживают отдельно, без родственников или лиц, которые могут обеспечить уход;

имеют подтвержденную врачами потребность в постоянном постороннем уходе;

получают пенсию по возрасту.

Пенсионеры, получающие выплаты по инвалидности, не имеют права на данную надбавку. Доплата за уход предоставляется только при наличии официального медицинского заключения, подтверждающего необходимость в уходе. Для ее оформления необходимо подать заявление и комплект документов в органы социальной защиты или Пенсионный фонд.

В перечень обязательных документов входят:

заключение врачебно-консультативной комиссии, который подтверждает потребность в постоянном постороннем уходе;

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

выписка из Пенсионного фонда Украины об отсутствии других доплат за уход.

С 1 марта 2025 года в Украине была проведена индексация пенсий, а также увеличены минимальные выплаты для отдельных групп пенсионеров.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.