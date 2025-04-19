Великдень-2025: за святковий стіл українцям доведеться викласти 1660 грн (інфографіка)

Згідно з дослідженнями, традиційний Великодній стіл на родину з чотирьох осіб в цьому році здорожчає на 17% (240 грн) й коштуватиме 1660 грн. При цьому вартість домашньої паски за рік збільшилася фактично на 30%: з майже 180 грн до 233 грн.

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Про це інформує Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", який підрахував ціни на паску, яйця, домашню ковбасу, буженину, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль у у продуктових супермаркетах.

Загалом, за підрахунками, цьогорічний святковий стіл обійдеться українцям у 1663,26 грн, тобто на 241,21 грн більше, ніж минулого року, коли аналогічний набір продуктів коштував 1422,05 грн.

Вартість домашньої паски за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г родзинок) – складе 232,96 грн за 1 кг, що на 29,6 % перевищує вартість минулорічної паски (179,80 грн).

Відчутне здорожчання зумовлено суттєвим зростанням цін на всі продуктові позиції: яйця (+47,1 %), масло вершкове (+37,8 %), молоко (+15,5 %), борошно (+62,4 %) та цукор (+16,8 %). Відносно незначного здорожчання зазнали дріжджі (+8,7 %) та родзинок (12,2 %), зазначили науковці Інституту аграрної економіки.

Ціни на м'ясні продукти

Найдорожчими складовими великоднього кошика, традиційно залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса по 400-450 грн за 1 кг, буженина по 578-634 грн. Вартість сала залишилась практично на рівні минулого року, тобто 230-250 грн за 1 кг. Порівняно з 2024 роком вартість буженини збільшилася на 16,5 %, домашньої ковбаси – на 6,3 %, сала – на 2,5 %.

Ціни на молочні продукти

Серед молочних продуктів найбільше коштує твердий сир — 550-600 грн за 1 кг. За пачку 200 г вершкового масла доведеться заплатити від 104,9 до 115,07 грн, а м’який сир обійдеться у 200-250 грн за 1 кг.

Порівняно з 2024 роком вартість сиру твердого зросла на 8,5%, м’якого сиру – на 11,6%, вершкового масла – на 37,8%.

Ціна хріну (200 г) складе 27,5 грн (25-30 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також "символічною" є й вартість солі (150-200 г) – 7,47 грн.

Ціни на овочі

У разі доповнення великоднього кошика необов’язковими складовими на кшталт помідорів, огірків, яблук та червоного вина, його вартість зросте до 2009,76 грн. Що на 21,7 % перевищує вартість минулорічного кошику такого ж складу у 1652,05 грн.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року ціни на овочі помітно зросли. Якщо торік томати тепличні коштували до 85-120 грн за 1 кг, то в цьому весняному сезоні їх ціна складає вже 126-189 грн/кг. Ціна огірків тепличних наразі становить 115-210 грн/кг, що майже на 80 % перевищує минулорічні показники. Ціна на яблука залежить від сорту і складає 37-49 грн за 1 кг, що на 60-70 % дорожче, ніж торік.

За пляшку "Кагору" доведеться заплатити від 140 до 190 грн.

Вартість Великоднього кошика у 2025 році Фото: Новини.Live

Причини здорожчання

Зростання вартості великоднього кошика спричинене наслідками воєнних дій, серед яких, зокрема, скорочення виробництва, здорожчання енергоносіїв, ускладнення переміщення продукції тощо, пояснили "Інститут аграрної економіки".

Нагадаємо, 22-річний професійний кухар та кулінарний блогер Іван Янюк з Верховини розповів Фокусу рецепт смачної та оригінальної гуцульської паски.

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