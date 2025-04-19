Великдень-2025: за святковий стіл українцям доведеться викласти 1660 грн (інфографіка)
Згідно з дослідженнями, традиційний Великодній стіл на родину з чотирьох осіб в цьому році здорожчає на 17% (240 грн) й коштуватиме 1660 грн. При цьому вартість домашньої паски за рік збільшилася фактично на 30%: з майже 180 грн до 233 грн.
Про це інформує Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", який підрахував ціни на паску, яйця, домашню ковбасу, буженину, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль у у продуктових супермаркетах.
Загалом, за підрахунками, цьогорічний святковий стіл обійдеться українцям у 1663,26 грн, тобто на 241,21 грн більше, ніж минулого року, коли аналогічний набір продуктів коштував 1422,05 грн.
Вартість домашньої паски за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г родзинок) – складе 232,96 грн за 1 кг, що на 29,6 % перевищує вартість минулорічної паски (179,80 грн).
Відчутне здорожчання зумовлено суттєвим зростанням цін на всі продуктові позиції: яйця (+47,1 %), масло вершкове (+37,8 %), молоко (+15,5 %), борошно (+62,4 %) та цукор (+16,8 %). Відносно незначного здорожчання зазнали дріжджі (+8,7 %) та родзинок (12,2 %), зазначили науковці Інституту аграрної економіки.
Ціни на м'ясні продукти
Найдорожчими складовими великоднього кошика, традиційно залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса по 400-450 грн за 1 кг, буженина по 578-634 грн. Вартість сала залишилась практично на рівні минулого року, тобто 230-250 грн за 1 кг. Порівняно з 2024 роком вартість буженини збільшилася на 16,5 %, домашньої ковбаси – на 6,3 %, сала – на 2,5 %.
Ціни на молочні продукти
Серед молочних продуктів найбільше коштує твердий сир — 550-600 грн за 1 кг. За пачку 200 г вершкового масла доведеться заплатити від 104,9 до 115,07 грн, а м’який сир обійдеться у 200-250 грн за 1 кг.
Порівняно з 2024 роком вартість сиру твердого зросла на 8,5%, м’якого сиру – на 11,6%, вершкового масла – на 37,8%.
Ціна хріну (200 г) складе 27,5 грн (25-30 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також "символічною" є й вартість солі (150-200 г) – 7,47 грн.
Ціни на овочі
У разі доповнення великоднього кошика необов’язковими складовими на кшталт помідорів, огірків, яблук та червоного вина, його вартість зросте до 2009,76 грн. Що на 21,7 % перевищує вартість минулорічного кошику такого ж складу у 1652,05 грн.
Порівняно з аналогічним періодом 2024 року ціни на овочі помітно зросли. Якщо торік томати тепличні коштували до 85-120 грн за 1 кг, то в цьому весняному сезоні їх ціна складає вже 126-189 грн/кг. Ціна огірків тепличних наразі становить 115-210 грн/кг, що майже на 80 % перевищує минулорічні показники. Ціна на яблука залежить від сорту і складає 37-49 грн за 1 кг, що на 60-70 % дорожче, ніж торік.
За пляшку "Кагору" доведеться заплатити від 140 до 190 грн.
Причини здорожчання
Зростання вартості великоднього кошика спричинене наслідками воєнних дій, серед яких, зокрема, скорочення виробництва, здорожчання енергоносіїв, ускладнення переміщення продукції тощо, пояснили "Інститут аграрної економіки".
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