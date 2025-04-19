Пасха-2025: за праздничный стол украинцам придется выложить 1660 грн (инфографика)

Согласно исследованиям, традиционный Пасхальный стол на семью из четырех человек в этом году подорожает на 17% (240 грн) и будет стоить 1660 грн. При этом стоимость домашней паски за год увеличилась фактически на 30%: с почти 180 грн до 233 грн.

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Об этом информирует Национальный научный центр "Институт аграрной экономики", который подсчитал цены на паску, яйца, домашнюю колбасу, буженину, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль в продуктовых супермаркетах.

В целом, по подсчетам, нынешний праздничный стол обойдется украинцам в 1663,26 грн, то есть на 241,21 грн больше, чем в прошлом году, когда аналогичный набор продуктов стоил 1422,05 грн.

Стоимость домашней паски по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) — составит 232,96 грн за 1 кг, что на 29,6% превышает стоимость прошлогодней выпечки (179,80 грн).

Ощутимое подорожание обусловлено существенным ростом цен на все продуктовые позиции: яйца (+47,1 %), масло сливочное (+37,8 %), молоко (+15,5 %), мука (+62,4 %) и сахар (+16,8 %). Относительно незначительному подорожанию подверглись дрожжи (+8,7 %) и изюм (12,2 %), отметили ученые Института аграрной экономики.

Цены на мясные продукты

Самыми дорогими составляющими пасхальной корзины, традиционно остаются мясные продукты: домашняя колбаса по 400-450 грн за 1 кг, буженина по 578-634 грн. Стоимость сала осталась практически на уровне прошлого года, то есть 230-250 грн за 1 кг. По сравнению с 2024 годом стоимость буженины увеличилась на 16,5%, домашней колбасы — на 6,3%, сала — на 2,5%.

Цены на молочные продукты

Среди молочных продуктов больше всего стоит твердый сыр — 550-600 грн за 1 кг. За пачку 200 г сливочного масла придется заплатить от 104,9 до 115,07 грн, а творог обойдется в 200-250 грн за 1 кг.

По сравнению с 2024 годом стоимость сыра твердого выросла на 8,5%, творога — на 11,6%, сливочного масла — на 37,8%.

Цена хрена (200 г) составит 27,5 грн (25-30 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих, также "символической" является и стоимость соли (150-200 г) — 7,47 грн.

Цены на овощи

В случае дополнения пасхальной корзины необязательными составляющими вроде помидоров, огурцов, яблок и красного вина, ее стоимость возрастет до 2009,76 грн. Что на 21,7% превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 1652,05 грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года цены на овощи заметно выросли. Если в прошлом году томаты тепличные стоили до 85-120 грн за 1 кг, то в этом весеннем сезоне их цена составляет уже 126-189 грн/кг. Цена огурцов тепличных сейчас составляет 115-210 грн/кг, что почти на 80 % превышает прошлогодние показатели. Цена на яблоки зависит от сорта и составляет 37-49 грн за 1 кг, что на 60-70 % дороже, чем в прошлом году.

За бутылку "Кагора" придется заплатить от 140 до 190 грн.

Стоимость Пасхальной корзины в 2025 году Фото: Новини.Live

Причины подорожания

Рост стоимости пасхальной корзины вызван последствиями военных действий, среди которых, в частности, сокращение производства, подорожание энергоносителей, осложнения перемещения продукции и т.д., пояснили в "Институте аграрной экономики".

Напомним, 22-летний профессиональный повар и кулинарный блогер Иван Янюк с Верховины рассказал Фокусу рецепт вкусной и оригинальной гуцульской паски.

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