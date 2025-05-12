У клієнтів Нафтогазу виникають борги, незважаючи на оплату: деталі

Частина клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" стикаються з появою боргу після оплати за спожитий природний газ.

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Про це йдеться в повідомленні на сторінці Нафтогазу.

На сторінці компанії в соціальній мережі кілька споживачів описали однакову проблему: незважаючи на повну оплату за газ, їм було нараховано борг. В одному з випадків причиною стало те, що Донецьке обласне газове господарство не вчасно переказало кошти на рахунки "Нафтогазу".

"У нас на сайті з оплати транспортування, Донецьке обласне газове господарство, є оплата за газ, але! Проплатив, ці гроші залишаються на сайті, висять "+", а до вас не надходять. Питання, для чого ця організація створила кишеню під вашою назвою і збирає там гроші? Скріни з сайту можу вислати..." — ідеться в повідомленні.

В іншому випадку заборгованість з'явилася за послугою транспортування газу, незважаючи на те, що споживач повністю її оплатив.

"Не користувався газом і незмінний лічильник, проте нарахувало борг. Звідки таке? За транспортування теж заплатив", — написав громадянин, додавши скріншот.

У компанії розповіли, що робити в разі появи необґрунтованої заборгованості. Якщо йдеться про борг за транспортування газу, нарахування здійснює оператор газорозподільної мережі (ГРМ), який відповідає за подачу газу. Фахівці компанії можуть самостійно провести детальну перевірку на підставі даних особового рахунку. Тому в разі виникнення будь-якої заборгованості в ГК "Нафтогаз України" рекомендують звертатися до компанії, вказавши номер особового рахунку.

"Нарахуванням обсягів займається оператор ГРМ, але, щоб допомогти Вам розібратися в цьому питанні і підказати куди саме звернутися для його вирішення, нам знадобиться Ваш особовий рахунок", — додали в компанії.

Раніше ми писали, що з 1 травня нинішнього року незмінними залишаться і тарифи на електроенергію: вартість однієї кіловат-години електроенергії становитиме ті ж самі 4,32 грн.

Щодо компанії "Нафтогаз України", то нещодавно там відзвітували про знакову перемогу у французькому суді. Зокрема, рішення суду дозволило "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції понад 120 млн євро з Росії за збитки, завдані українській компанії через незаконну експропріацію її активів в окупованому Криму.