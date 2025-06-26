Індексація зарплат у 2025 році: чи очікувати підвищення найближчим часом

З липня 2025 року в Україні знову почне діяти індексація заробітних плат.

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Індексація — це механізм, який захищає доходи громадян від знецінення внаслідок інфляції. Згідно з чинним законодавством, право на таку компенсацію виникає, коли індекс споживчих цін (ІСЦ), розрахований наростаючим підсумком, перевищує встановлений поріг у 103%. Про це повідомляє управління Державної служби з питань праці.

Базовим місяцем для розрахунку індексу споживчих цін у 2025 році став січень.

Таким чином, відстеження зростання інфляції почалося з лютого. За даними на червень, індекс уже сягнув позначки 104,4%, що означає перевищення порогового значення.

Згідно з постановою Кабміну №1078 від 17 липня 2003 року, саме після досягнення такого рівня інфляції працівники отримують право на індексацію зарплат. Це означає, що вже в липні 2025 року заробітні плати мають бути збільшені відповідно до встановлених нормативів, щоб компенсувати зростання цін і зберегти купівельну спроможність доходів громадян.

Нагадаємо, в Україні змінилися правила отримання пенсій через банківські рахунки. Процедура ідентифікації пенсіонерів, як і раніше, обов'язкова, проте в ній з'явилися певні нововведення.

Раніше ми повідомляли, які пенсії в Україні та країнах Європи. Середня пенсія в Україні сьогодні становить 6 341 гривню, що за поточним курсом дорівнює приблизно 132,5 євро. Середня пенсія в країнах Європи, за найсвіжішими доступними даними, становить близько 1 345 євро на місяць (приблизно 64 372 гривні).