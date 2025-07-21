Звітність для ФОП в Україні зміниться: що важливо знати підприємцям
З 2026 року українські фізичні особи-підприємці (ФОП) знову зможуть подавати звітність щокварталу — замість щомісячної, як це було 2025 року.
Запроваджена торік щомісячна звітність не принесла очікуваного зростання податкових надходжень, але суттєво ускладнила роботу підприємців. Про це повідомила народна депутатка Галина Васильченко в ефірі телеканалу "Еспресо".
Бюрократичне навантаження, необхідність регулярних подач звітів і відсутність відповідних ресурсів зробили нову систему незручною для малого бізнесу.
Спочатку щомісячну звітність впровадили з метою оперативного відстеження кадрів на підприємствах — зокрема для потреб бронювання військових фахівців. Однак, як підкреслила Васильченко, такі вимоги не поширюються на ФОП, і тому додаткові адміністративні заходи були для них зайвими.
"Ми довго працювали над тим, щоб повернути квартальний формат звітності для ФОПів, тому що це суттєво полегшить їм життя і зменшить навантаження з паперової роботи", — зазначила депутатка.
Вона також додала, що скасування щомісячної звітності стало результатом тривалих і наполегливих переговорів як у парламенті, так і з урядом.
Нагадаємо, українські автозаправки з 1 березня мали запровадити нові вимоги до РРО. Нормативні акти від органів влади на той момент не затвердили, що загрожувало тимчасовим припиненням їхньої роботи.
У Раді раніше вимагали, щоб РРО застосовували до всіх без винятку продажів, включно з тютюновими кіосками.