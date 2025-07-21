Отчетность для ФЛП в Украине изменится: что важно знать предпринимателям

С 2026 года украинские физические лица-предприниматели (ФОП) снова смогут подавать отчетность ежеквартально — вместо ежемесячной, как это было в 2025 году.

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Введенная в прошлом году ежемесячная отчетность не принесла ожидаемого роста налоговых поступлений, но существенно осложнила работу предпринимателей. Об этом сообщила народная депутатка Галина Васильченко в эфире телеканала "Еспресо".

Бюрократическая нагрузка, необходимость регулярных подач отчетов и отсутствие соответствующих ресурсов сделали новую систему неудобной для малого бизнеса.

Первоначально ежемесячную отчетность внедрили с целью оперативного отслеживания кадров на предприятиях — в том числе для нужд бронирования военных специалистов. Однако, как подчеркнула Васильченко, такие требования не распространяются на ФОП, и потому дополнительные административные меры были для них излишними.

"Мы долго работали над тем, чтобы вернуть квартальный формат отчетности для ФОП, потому что это существенно облегчит им жизнь и уменьшит нагрузку по бумажной работе", — отметила депутатка.

Она также добавила, что отмена ежемесячной отчетности стала результатом длительных и настойчивых переговоров как в парламенте, так и с правительством.

Напомним, украинские автозаправки с 1 марта должны были ввести новые требования к РРО. Нормативные акты от органов власти на тот момент не утвердили, что угрожало временным прекращением их работы.

В Раде ранее требовали, чтобы РРО применяли ко всем без исключения продажам, включая табачные киоски.