Що мають зробити ФОП у липні: чим загрожують помилки та як уникнути штрафів

Українським підприємцям на спрощеній системі оподаткування варто не відкладати внутрішню перевірку своєї діяльності — особливо зараз, у середині року.

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Липень — оптимальний час для аудиту, який допоможе виявити потенційні ризики та уникнути податкового моніторингу. Про це повідомив адвокат Богдан Янків у своєму блозі.

За словами експерта, перше, на що варто звернути увагу, — це наближення до річного ліміту доходу. У 2025 році для ФОП 1 групи він становить 1,336 млн грн, для 2 групи — 6,672 млн грн, а для 3 — 9,336 млн грн. Якщо в липні стає зрозуміло, що ліміт буде перевищено, потрібно заздалегідь змінити групу або перейти на загальну систему, інакше можливі штрафи й автоматична зміна режиму оподаткування.

Також Янків радить перевірити правильність сплати податків — навіть автоматизована система не застрахована від збоїв. Раннє виявлення помилок дасть змогу уникнути санкцій і блокувань.

З 1 серпня 2025 року посилюються штрафи за порушення касової дисципліни. За помилку з РРО (реєстратором розрахункових операцій) тепер доведеться платити 100% вартості товару або послуги замість колишніх 25%, а в разі повторного порушення — до 150%. Каса обов'язкова для тих, хто продає товари через NovaPay, отримує оплату через LiqPay, Portmone та інші сервіси, або приймає гроші на карту.

Нагадаємо, що стягнення аліментів з безробітного або з фізичної особи-підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, має особливості. Деталі про аліменти у 2025 році, їхню сплату та штрафи для боржників з'ясував Фокус.

Раніше Фокус писав, що в Сімейному кодексі України зазначено, що батьки повинні надавати фінансову підтримку своїм дітям до моменту, коли їм виповниться 18 років. Якщо батьки розлучаються, тоді один з них (як правило той, з яким дитина не живе), повинен виплачувати їй аліменти. Тим часом минулого року розмір аліментів змінився, оскільки підвищився прожитковий мінімум.