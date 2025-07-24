Что должны сделать ФЛП в июле: чем грозят ошибки и как избежать штрафов

Украинским предпринимателям на упрощённой системе налогообложения стоит не откладывать внутреннюю проверку своей деятельности — особенно сейчас, в середине года.

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Июль — оптимальное время для аудита, который поможет выявить потенциальные риски и избежать налогового мониторинга. Об этом сообщил адвокат Богдан Янкив в своем блоге.

По словам эксперта, первое, на что стоит обратить внимание, — это приближение к годовому лимиту дохода. В 2025 году для ФЛП 1 группы он составляет 1,336 млн грн, для 2 группы — 6,672 млн грн, а для 3 — 9,336 млн грн. Если в июле становится ясно, что лимит будет превышен, нужно заранее сменить группу или перейти на общую систему, иначе возможны штрафы и автоматическая смена режима налогообложения.

Также Янкив советует проверить правильность уплаты налогов — даже автоматизированная система не застрахована от сбоев. Раннее выявление ошибок позволит избежать санкций и блокировок.

С 1 августа 2025 года ужесточаются штрафы за нарушения кассовой дисциплины. За ошибку с РРО (регистратором расчетных операций) теперь придется платить 100% стоимости товара или услуги вместо прежних 25%, а при повторном нарушении — до 150%. Касса обязательна для тех, кто продает товары через NovaPay, получает оплату через LiqPay, Portmone и другие сервисы, или принимает деньги на карту.

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в прошлом году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.