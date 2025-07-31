В Україні страхові компанії пропонують багато різноманітних програм, а однією з найпопулярніших є так зване туристичне страхування або страхування під час виїзду за кордон. Фокус дослідив детально, навіщо потрібні такі страховки та які ризики покривають.

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Попри закриті для частини громадян кордони поїздки, відрядження, візити до рідних, туризм нікуди не поділися. Так само як і нещасні випадки та хвороби, а саме в цьому випадку подорожуючим без страховки доведеться оплачувати чималі рахунки від медичних закладів. "Минулого року ми з сином їздили до Болгарії влітку – провідати мою сестру, і там вже трапилась неприємність – син на пляжі грав у футбол та підвернув ногу. Моя сестра доставила нас в лікарню, де за рентген, огляд та рекомендації лікаря нам виписали рахунок на 200 євро. І це ще повезло, що не потрібна була госпіталізація", — розповіла киянка Марія Онищук. За її словами, туристична страховка, яку вона чомусь не придбала до виїзду, обійшлася б максимум у 15 євро.

Програми та прайси: чим відрізняються поліси страхування подорожей

Зазвичай українські компанії пропонують кілька варіантів полісів. Вони можуть відрізнятися покриттям – окремо страховки для країн Європи, окремо для всіх країн світу, також зустрічається варіант "Весь світ, крім США, Канади, Японії, Австралії, Ізраїлю". Ціна також відрізняється: якщо для програми з покриттям лише Європи поліс на страхову суму 30 тис євро на 7 днів коштуватиме 210-350 грн. (для одного дорослого), то поліс з покриттям "Всі країни" світу (також з покриттям 30 тис євро) – 840-1350 грн. Важливо також, що придбати можна як поліс на певну кількість днів – спеціально під заплановану поїздку, так і на рік, а діяти в такому разі поліс може, наприклад, 30 або 60 днів впродовж року.

"Найбільш популярні формати – це разові поліси на конкретну подорож (від одного дня до року) та річні мульти-подорожі (так звані multi-trip), які діють упродовж 12 місяців, дозволяючи необмежену кількість виїздів, але з обмеженою кількістю днів перебування за кордоном у межах року. Усі поліси можна оформити онлайн через офіційний сайт страхової компанії або звернутися до будь-якого її офісу" — розповіла Фокусу Ольга Стельмах, керівник управління методології страхування НАСК ОРАНТА. За її словами, вартість залежить від кількох факторів – тривалості подорожі, країни поїздки, віку подорожуючого, обраного пакета страхування.

У подорожах може статися непередбачуване - і тоді знадобиться страховка Фото: Pexels

Часто компанії поділяють програми на базову (економ) та дві інші, що можуть називатися, наприклад, "Стандарт" чи "Комфорт" і "Преміум", або ж пакети страхування можуть називатись латинськими літерами – S, M, L. Різниця – в наповненні програм. Базова програма, як правило, включає покриття в сумі 30 тис євро, а серед послуг – медичну допомогу і страхування від нещасного випадку (на суму 10 тис грн.). Перша та друга програми мало чим відрізняються (часто тільки лімітом на виплату по нещасному випадку та деякими додатковими опціями для другої програми – наприклад, страхування багажу) і по вартості такі поліси мають невелику різницю. А от програма "Преміум" ("Пакет L") — зовсім інша історія. Такий поліс містить покриття 30 або 50 тис євро, а також включає грошові компенсації в разі затримки рейсу, втрати документів, непередбачених витрат застрахованого (зокрема юридичних). І тут вже різниця по вартості відчутна: якщо базовий, наприклад, пропонується за 240 грн., то преміальний коштуватиме 450-690 грн.

Туристичне страхування включає і ризики активного відпочинку та спорту, але це потрібно зазначити при купівлі, інакше страхова не покриє видатки на лікування внаслідок травм Фото: Adrien Ledeul

"Пакети M і L передбачають компенсацію у випадку втрати або крадіжки багажу – до 250 євро. У межах пакета L передбачено покриття витрат на відновлення документів – до 200 євро, а також юридичну допомогу за кордоном – до 1 000 євро. Такі опції можуть бути корисними у випадках, коли турист стикається з адміністративними чи кримінальними процедурами, потребує перекладача або правової підтримки. Також поліс може покривати супутні витрати, як-от організацію та оплату приїзду родичів у разі госпіталізації застрахованого", — зауважила Ольга Стельмах.

Медицина – найголовніше: яку допомогу гарантують поліси туристичного страхування

Найголовніше у туристичних полісах – це, звичайно, покриття витрат на лікування, діагностику, невідкладну допомогу. "Медична частина полісу ОРАНТИ покриває основні потреби, які можуть виникнути в подорожі, — це амбулаторна та стаціонарна допомога, виклик лікаря, хірургічні втручання, лікування гострого стоматологічного болю, оплата медикаментів, транспортування до медичного закладу або до України, а також репатріація у разі смерті. Покриття передбачене на суму до 30 тисяч євро для країн Європи і до 50 тисяч доларів для решти країн, за винятком тих, на яких ведуться бойові дії або накладено санкції ООН , а також за винятком Росії та Білорусі", — пояснила у коментарі Фокусу Ольга Стельмах.

Якщо застрахований невчасно звернувся з повідомленням про проблему або ж самостійно дістався лікарні без узгодження з асістансом, то страхова може відмовити у виплаті

За її словами, у разі страхової події потрібно звернутися до цілодобового контакт-центру за вказаними в полісі телефонами або через месенджери за Qr кодом. "Асистанс організовує лікування, спілкується з клінікою та бере на себе фінансові зобов’язання. Якщо після погодження з асистансом з якихось причин довелося оплатити послуги самостійно, ці витрати будуть відшкодовані після повернення додому. Для цього достатньо надати відповідну заяву та підтверджувальні документи (рахунки, довідки, рецепти)", — зазначила Ольга Стельмах.

Обслуговуванням туристів і подорожуючих займаються асистанські компанії - партнери страхових компаній, вони і забезпечують допомогу застрахованим

Звичайно, не всі випадки вважаються страховими, а отже, у полісах для подорожей за кордон є обмеження. Наприклад, страховка не діє на територіях, на які поширюються міжнародні санкції, а також у зонах активних бойових дій. А ще стандартні умови не передбачають можливості укласти договір для осіб, старших за 75 років.

"Не підлягають покриттю випадки, пов’язані з хронічними захворюваннями, якщо загострення не було раптовим. Також не компенсуються травми чи захворювання, отримані під час занять екстремальними видами спорту, якщо не було оформлено додаткову опцію "активний відпочинок". Якщо людина самостійно обрала лікування без погодження з асистансом або несвоєчасно повідомила про подію, страхова компанія може відмовити у виплаті. Ще однією обов’язковою умовою дійсності полісу є його повна оплата до початку подорожі", — розповіла Ольга Стельмах.

Надійніше відправлятися у подорож зі страховим полісом Фото: Getty Images

Поки що протягом 2025 року вартість туристичних полісів в Україні суттєво не змінюється. "Станом на середину 2025 року вартість туристичних полісів залишається стабільною порівняно з аналогічним періодом минулого року. Страхова компанія ОРАНТА не планує підвищення тарифів для основної категорії подорожуючих – осіб віком від 2 до 59 років, які виїжджають у країни Європи, включаючи зону Шенгену", — повідомила Ольга Стельмах. На її думку, певне зростання тарифів очікується для окремих категорій: це діти до 1 року, особи старші 60 років, а також подорожуючі, які обирають покриття "всі країни світу". "Таке рішення зумовлене підвищенням вартості медичних послуг у країнах із високим рівнем витрат на охорону здоров’я, зокрема у США, Канаді, Австралії та ОАЕ", — зауважила Ольга Стельмах.