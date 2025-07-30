Деякі ФОПи зобов'язані подати важливу звітність: кого це стосується і які терміни

Не всі фізичні особи-підприємці (ФОП) в Україні зобов'язані подавати статистичну звітність, проте для частини з них ця норма залишається актуальною.

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Якщо підприємець отримав відповідне повідомлення в "Кабінеті респондента" або повідомлення від Держстату — він зобов'язаний відзвітувати у встановлені терміни. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Підприємці, залучені до статистичних спостережень, зобов'язані подати дані залежно від роду діяльності. Приміром, ФОП, зайняті в промисловому виробництві, повинні щомісяця подавати форму 1-П до 10-го числа наступного місяця. Ті, хто займається пасажирськими автоперевезеннями, звітують двічі на рік за формою 51-пас — до 25 травня і 25 листопада. Аналогічний порядок діє і для вантажних перевізників — форма 51-вант подається до 25 квітня і 25 жовтня.

Якщо підприємець не подавав статистичної звітності у 2022-2025 роках, на це тепер дають відтермінування: дані необхідно надати до 5 жовтня 2025 року.

Перевірити, чи є у вас обов'язок щодо подання статистики, можна через "Кабінет респондента", авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У системі буде відображено список необхідних форм і строки подання, або відмітка про те, що вас не включено до спостереження — у такому разі звітність подавати не потрібно.

Подати документи можна через сам "Кабінет респондента" або за допомогою обраного програмного забезпечення.

Нагадаємо, що стягнення аліментів з безробітного або з фізичної особи-підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, має особливості. Деталі про аліменти у 2025 році, їхню сплату та штрафи для боржників з'ясував Фокус.

Раніше Фокус писав, що в Сімейному кодексі України зазначено, що батьки повинні надавати фінансову підтримку своїм дітям до моменту, коли їм виповниться 18 років. Якщо батьки розлучаються, тоді один з них (як правило той, з яким дитина не живе), повинен виплачувати їй аліменти. Тим часом минулого року розмір аліментів змінився, оскільки підвищився прожитковий мінімум.