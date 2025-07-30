Некоторые ФЛП обязаны подать важную отчетность: кого это касается и какие сроки

Не все физические лица-предприниматели (ФЛП) в Украине обязаны подавать статистическую отчетность, однако для части из них эта норма остаётся актуальной.

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Если предприниматель получил соответствующее сообщение в "Кабинете респондента" или уведомление от Госстата — он обязан отчитаться в установленные сроки. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Предприниматели, привлеченные к статистическим наблюдениям, обязаны подать данные в зависимости от рода деятельности. К примеру, ФЛП, занятые в промышленном производстве, должны ежемесячно подавать форму 1-П до 10-го числа следующего месяца. Те, кто занимается пассажирскими автоперевозками, отчитываются дважды в год по форме 51-пасс — до 25 мая и 25 ноября. Аналогичный порядок действует и для грузовых перевозчиков — форма 51-вант подается до 25 апреля и 25 октября.

Если предприниматель не подавал статистическую отчетность в 2022–2025 годах, на это теперь дается отсрочка: данные необходимо предоставить до 5 октября 2025 года.

Проверить, есть ли у вас обязанность по подаче статистики, можно через "Кабинет респондента", авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи. В системе будет отображен список необходимых форм и сроки сдачи, либо отметка о том, что вы не включены в наблюдение — в таком случае отчетность подавать не нужно.

Подать документы можно через сам "Кабинет респондента" или с помощью выбранного программного обеспечения.

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