Українці можуть отримати ще одну грошову виплату: кому покладено 10800 гривень

У Сумській області стартувала реєстрація на отримання фінансової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

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Програма орієнтована на підтримку найбільш вразливих категорій населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб та українців, які повернулися з-за кордону. Про це йдеться в матеріалі видання NV.

Одержувачами допомоги можуть стати громадяни, які були змушені покинути свої домівки впродовж останніх шести місяців і набули статусу ВПО, а також ті, хто повернувся в Україну після тимчасового перебування за кордоном. Важливою умовою є відповідність певним критеріям уразливості. Серед них — сім'ї з одним батьком і дітьми до 18 років, домогосподарства, в яких проживають літні люди, старші за 55 років, а також особи з інвалідністю або важкими захворюваннями.

Додатково враховуються соціально-економічні показники: місячний дохід сім'ї не повинен перевищувати 5400 гривень на одну особу. Заявники також не повинні були отримувати допомогу від УВКБ ООН або інших гуманітарних організацій в останні місяці.

Для оформлення необхідно надати оригінали документів: посвідчення особи, податкові номери, свідоцтва про народження дітей, довідку ВПО (за наявності), медичні висновки та банківську картку основного заявника (картки "ЄДопомога" не приймаються).

Усі члени сім'ї мають бути присутніми під час подання заяви, окрім маломобільних осіб — у їхньому випадку можлива реєстрація за документами, якщо є відповідна довідка від лікаря.

Розмір допомоги становить 10 800 гривень на одну особу (виплачується по 3600 гривень щомісяця протягом трьох місяців).

Нагадаємо, що в Україні триває програма фінансової підтримки від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Фокус уже розповідав, хто з українців зможе отримати виплати.

Також Фокус писав, як відновити виплати ВПО в разі припинення допомоги. Так, якщо внутрішньо переміщена особа не змогла пройти ідентифікацію протягом 30 днів, через що виплати були припинені, їх можна відновити — за наявності поважної причини. Для відновлення допомоги необхідно особисто звернутися до органу соціального захисту за місцем перебування на обліку. Потрібно подати заяву та документи, які підтверджують причину відсутності.