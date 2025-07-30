Украинцы могут получить еще одну денежную выплату: кому положены 10800 гривен

В Сумской области стартовала регистрация на получение финансовой помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

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Программа ориентирована на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, в том числе внутренне перемещенных лиц и украинцев, вернувшихся из-за границы. Об этом говорится в материале издания NV.

Получателями помощи могут стать граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома в течение последних шести месяцев и получили статус ВПЛ, а также те, кто вернулся в Украину после временного пребывания за рубежом. Важным условием является соответствие определенным критериям уязвимости. Среди них — семьи с одним родителем и детьми до 18 лет, домохозяйства, в которых проживают пожилые люди старше 55 лет, а также лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Дополнительно учитываются социально-экономические показатели: месячный доход семьи не должен превышать 5400 гривен на одного человека. Заявители также не должны были получать помощь от УВКБ ООН или других гуманитарных организаций в последние месяцы.

Для оформления необходимо предоставить оригиналы документов: удостоверения личности, налоговые номера, свидетельства о рождении детей, справку ВПЛ (при наличии), медицинские заключения и банковскую карту основного заявителя (карты єДопомога не принимаются).

Все члены семьи должны присутствовать при подаче заявления, кроме маломобильных лиц — в их случае возможна регистрация по документам, если есть соответствующая справка от врача.

Размер помощи составляет 10 800 гривен на одного человека (выплачивается по 3600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев).

Напомним, что в Украине продолжается программа финансовой поддержки от Всемирной продовольственной программы ООН. Фокус уже рассказывал, кто из украинцев сможет получить выплаты.

Также Фокус писал, как возобновить выплаты ВПЛ в случае прекращения помощи. Так, если внутренне перемещенное лицо не смогло пройти идентификацию в течение 30 дней, из-за чего выплаты были приостановлены, их можно возобновить — при наличии уважительной причины. Для восстановления помощи необходимо лично обратиться в орган социальной защиты по месту пребывания на учете. Нужно подать заявление и документы, которые подтверждают причину отсутствия.