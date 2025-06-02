Помощь ВПЛ в Украине: за что могут прекратить выплаты

В Украине проводятся проверки фактического места жительства ВПЛ, которые получают ежемесячную финансовую поддержку от государства. Национальная социальная сервисная служба начала эти проверки в августе 2023 года для уточнения и подтверждения данных переселенцев, необходимых для получения денежной поддержки.

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Об этом пишет проект "Ветеран".

Почему проверяют переселенцев

Проверки со стороны органов социальной защиты не происходят случайно или беспричинно — каждое решение об их проведении основывается на конкретных основаниях, предусмотренных действующим порядком.

Среди причин, которые могут инициировать проверку:

информация из государственных электронных реестров, которая может сигнализировать о расхождениях в данных;

официальное уведомление об изменении адреса фактического проживания или пребывания ВПЛ;

результаты автоматизированной верификации, которые выявляют несоответствие требованиям для получения помощи;

обращение или жалобы от посторонних лиц — в частности соседей, сожителей или других граждан.

После поступления одного или нескольких из таких оснований Национальная социальная сервисная служба обязана рассмотреть информацию и определить дату проведения проверки.

Как проходит проверка ВПЛ

О запланированной проверке внутренне перемещенное лицо предупреждают минимум за два календарных дня. Сообщение может поступать по телефону или другим способом, который позволяет зафиксировать факт информирования — например, через мессенджер или письмо.

После принятия решения о проверке социальные работники должны провести ее в течение 10 рабочих дней.

Если ВПЛ заранее предупреждает о своем временном отсутствии — из-за поездки, визита к родственникам или других обстоятельств — проверку могут отложить, но не более чем на 14 дней.

В случае, когда лицо не появляется без предупреждения во время проверки, специалисты составляют акт о его отсутствии. В тот же день человека информируют о необходимости явиться в орган соцзащиты по месту учета для прохождения идентификации — на это предоставляется 14 рабочих дней.

Если же в течение 30 календарных дней переселенец не обращается в орган социальной защиты, государственную помощь временно прекращают — с первого числа следующего месяца. Важно, что лицо обязательно должны проинформировать о таком решении понятным и доступным способом.

Как возобновить выплаты ВПЛ

Если внутренне перемещенное лицо не смогло пройти идентификацию в течение 30 дней, из-за чего выплаты были приостановлены, их можно возобновить — при наличии уважительной причины.

К таким причинам относятся, в частности:

служебная командировка;

пребывание на лечении или в стационаре;

смерть или тяжелая болезнь близкого родственника;

другие обстоятельства, которые можно документально подтвердить.

Для восстановления помощи необходимо лично обратиться в орган социальной защиты по месту пребывания на учете. Нужно подать заявление и документы, которые подтверждают причину отсутствия.

После рассмотрения обращения орган социальной защиты принимает решение о возобновлении выплат.

Напомним, в июне 2025 года ВПЛ в Украине продолжат получать ежемесячные денежные выплаты от государства. Правительство решило продолжить финансовую поддержку для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Также сообщалось, что военнослужащие ВСУ, которые защищают страну от российской агрессии, в июне 2025 года получат ряд дополнительных денежных выплат. Речь идет о шести ключевых видах таких доплат.