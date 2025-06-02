Допомога ВПО в Україні: за що можуть припинити виплати

В Україні проводяться перевірки фактичного місця проживання ВПО, які отримують щомісячну фінансову підтримку від держави. Національна соціальна сервісна служба розпочала ці перевірки у серпні 2023 року для уточнення та підтвердження даних переселенців, необхідних для отримання грошової підтримки.

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Про це пише проєкт "Ветеран".

Чому перевіряють переселенців

Перевірки з боку органів соціального захисту не відбуваються випадково чи безпричинно — кожне рішення про їх проведення ґрунтується на конкретних підставах, передбачених чинним порядком.

Серед причин, які можуть ініціювати перевірку:

інформація з державних електронних реєстрів, яка може сигналізувати про розбіжності в даних;

офіційне повідомлення про зміну адреси фактичного проживання або перебування ВПО;

результати автоматизованої верифікації, які виявляють невідповідність вимогам для отримання допомоги;

звернення або скарги від сторонніх осіб — зокрема сусідів, співмешканців чи інших громадян.

Після надходження однієї чи кількох із таких підстав Національна соціальна сервісна служба зобов’язана розглянути інформацію та визначити дату проведення перевірки.

Як проходить перевірка ВПО

Про заплановану перевірку внутрішньо переміщену особу попереджають щонайменше за два календарні дні. Повідомлення може надходити телефоном або іншим способом, який дає змогу зафіксувати факт інформування — наприклад, через месенджер чи лист.

Після ухвалення рішення про перевірку соціальні працівники мають провести її упродовж 10 робочих днів.

Якщо ВПО заздалегідь попереджає про свою тимчасову відсутність — через поїздку, візит до родичів або інші обставини — перевірку можуть відкласти, але не більше ніж на 14 днів.

У випадку, коли особа не з’являється без попередження під час перевірки, фахівці складають акт про її відсутність. Того ж дня людину інформують про необхідність з’явитися до органу соцзахисту за місцем обліку для проходження ідентифікації — на це надається 14 робочих днів.

Якщо ж протягом 30 календарних днів переселенець не звертається до органу соціального захисту, державну допомогу тимчасово припиняють — з першого числа наступного місяця. Важливо, що особу обов’язково мають поінформувати про таке рішення у зрозумілий і доступний спосіб.

Як поновити виплати ВПО

Якщо внутрішньо переміщена особа не змогла пройти ідентифікацію протягом 30 днів, через що виплати були припинені, їх можна поновити — за наявності поважної причини.

До таких причин належать, зокрема:

службове відрядження;

перебування на лікуванні або в стаціонарі;

смерть чи тяжка хвороба близького родича;

інші обставини, які можна документально підтвердити.

Для відновлення допомоги необхідно особисто звернутися до органу соціального захисту за місцем перебування на обліку. Потрібно подати заяву та документи, які підтверджують причину відсутності.

Після розгляду звернення орган соціального захисту ухвалює рішення щодо поновлення виплат.

Нагадаємо, у червні 2025 року ВПО в Україні продовжать отримувати щомісячні грошові виплати від держави. Уряд вирішив продовжити фінансову підтримку для тих, хто опинився у важкій життєвій ситуації.

Також повідомлялося, що військовослужбовці ЗСУ, які захищають країну від російської агресії, у червні 2025 року отримають низку додаткових грошових виплат. Йдеться про шість ключових видів таких доплат.