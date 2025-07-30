Долар і євро дешевшають: з'явився курс валют на останній день липня

Курс долара і євро 31 липня знизиться на кілька сотих пунктів. Сьогодні долар на міжбанку впав у ціні на 10 копійок.

Related video

Курс валют в Україні на 31 липня трохи зміниться: вартість долара і євро до гривні знизиться. Національний банк України (НБУ) наводить новий курс валют на сьогодні і наступний день.

Судячи з даних НБУ, за 1 долар 31 липня попросять 41,7662 гривень (-0,0224 гривень порівняно з 30 липня). За місяць курс долара зріс на 12 копійок.

Курс долара на міжбанку впав на 10 копійок

Офіційний курс 1 євро — 48,1481 гривня (подешевшав на 0,0759 грн). За місяць курс євро знизився на 64 копійки.

Курс долара на міжбанку сьогодні впав на 10 копійок порівняно із закриттям 29 липня: до 41,71-41,74 грн/долар на купівлі та продажу.

Готівковий ринок відзначився підвищенням курсу долара до 41,95 гривень. Водночас курс євро впав до 48,70 гривень.

Курсу долара і євро в Україні: прогнози аналітиків

Інвесткомпанія Dragon Capital прогнозує невелике ослаблення курсу гривні до долара у другому півріччі 2025 року Цьому посприяє зниження інфляції та сезонне збільшення попиту на валюту.

Курс гривні очікується на рівні 43,5 грн/долар на кінець 2025 року і 46 грн/долар на кінець 2026 року, якщо війна з Росією продовжиться. У травні аналітики очікували курс 44 грн/долар на кінець року.

НБУ триматиме гривню стабільною щодо долара

Директор аналітичного департаменту Dragon Capital Олена Білан наголошує на важливості достатнього зовнішнього фінансування для підтримки економіки України.

З огляду на посилення інфляції та поліпшення стану платіжного балансу за "стійкого перемир'я", НБУ триматиме гривню стабільною до долару на рівні 44 гривень.

Нагадаємо, економісти радили українцям вкладатися в долари та золото. При цьому не варто ганятися за євро, курс якого вже максимальний.

Курс євро в Україні наприкінці червня поставив рекорд, піднявшись до 48,20 гривень. А долар з квітня втрачав позиції.