Доллар и евро дешевеют: появился курс валют на последний день июля

Курс доллара и евро 31 июля снизится на несколько сотых пунктов. Сегодня доллар на межбанке упал в цене на 10 копеек.

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Курс валют в Украине на 31 июля немного изменится: стоимость доллара и евро к гривне снизится. Национальный банк Украины (НБУ) приводит новый курс валют на сегодня и следующий день.

Судя по данным НБУ, за 1 доллар 31 июля попросят 41,7662 гривен (-0,0224 гривен по сравнению с 30 июля). За месяц курс доллара вырос на 12 копеек.

Курс доллара на межбанке упал на 10 копеек

Официальный курс 1 евро — 48,1481 гривна (подешевел на 0,0759 грн). За месяц курс евро снизился на 64 копейки.

Курс доллара на межбанке сегодня упал на 10 копеек по сравнению с закрытием 29 июля: до 41,71-41,74 грн/доллар на покупке и продаже.

Наличный рынок отметился повышением курса доллара до 41,95 гривен. В то же время курс евро упал до 48,70 гривен.

Курса доллара и евро в Украине: прогнозы аналитиков

Инвесткомпания Dragon Capital прогнозирует небольшое ослабление курса гривны к доллару во втором полугодии 2025 года Этому поспособствует снижение инфляции и сезонное увеличение спроса на валюту.

Курс гривны ожидается на уровне 43,5 грн/доллар на конец 2025 года и 46 грн/доллар на конец 2026 года, если война с Россией продолжится. В мае аналитики ожидали курс 44 грн/доллар на конец года.

НБУ будет держать гривну стабильной по отношению к доллару

Директор аналитического департамента Dragon Capital Елена Билан отмечает важность достаточного внешнего финансирования для поддержки экономики Украины.

Учитывая усиление инфляции и улучшение состояния платежного баланса при "устойчивом перемирии", НБУ будет держать гривну стабильной по отношению к доллару СЩА на уровне 44 гривен.

Напомним, экономисты советовали украинцам вкладываться в доллары и золото. При этом не стоит гоняться за евро, курс которого уже максимальный.

Курс евро в Украине в конце июня поставил рекорд, поднявшись до 48,20 гривен. А доллар с апреля терял позиции.