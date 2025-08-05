Курс євро на 5 серпня: валюта поступово зміцнюється

Станом на 5 серпня в Україні зафіксовано незначне підвищення офіційного курсу основних валют.

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Національний банк України встановив курс євро на рівні 48,3441,79 грн, що на 70 копійок вище за показник від 1 серпня. Про це повідомляє Мінфін.

Курс євро на 5 серпня — що відомо

На "чорному ринку" курс долара вранці коливався в межах 41,51-41,60 грн, а євро — 48,15-48,35 грн.

У касах українських банків середні значення з продажу та купівлі валют також демонструють незначний рух. Євро продавався в межах 47,92-48,70 грн (проти 47,90-48,62 грн на 4 серпня).

Курс євро

Готівковий курс євро в окремих банках мав такий вигляд:

Приватбанк — 47,70 / 48,70 грн;

Ощадбанк — 47,90 / 48,75 грн;

Укрсиббанк — 47,80 / 48,80 грн;

ПУМБ — 48,00 / 48,70 грн;

Райффайзен Банк — 48,00 / 48,52 грн.

Коливання валютних курсів на тлі нестабільної економічної ситуації продовжують залишатися у фокусі уваги українців, особливо напередодні осені.

Курс євро піднімався майже до 50 грн

У середині липня євро в Україні коштувало майже 50 гривень. На готівковому ринку євро купували за 48,70 грн, а продавали за 49,40 грн.

Джерело коливань на українському ринку знаходиться за межами країни. Нестабільна поведінка американського президента Дональда Трампа налякала інвесторів і спровокувала рекордне знецінення долара — головної резервної валюти світу. Як наслідок, курс долара в Україні залишається стабільним, тоді як європейська валюта пробиває нові рекорди.

Нагадаємо, економісти радили українцям вкладатися в долари та золото. При цьому не варто ганятися за євро, курс якого вже максимальний.

Курс євро в Україні наприкінці червня поставив рекорд, піднявшись до 48,20 гривень. А долар з квітня втрачав позиції.