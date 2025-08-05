Курс евро на 5 августа: валюта постепенно укрепляется

По состоянию на 5 августа в Украине зафиксировано незначительное повышение официального курса основных валют.

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Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 48,3441,79 грн, что на 70 копеек выше показателя от 1 августа. Об этом собщает Минфин.

Курс евро на 5 августа — что известно

На "черном рынке" курс доллара утром колебался в пределах 41,51–41,60 грн, а евро — 48,15–48,35 грн.

В кассах украинских банках средние значения по продаже и покупке валют также демонстрируют незначительное движение. Евро продавался в пределах 47,92–48,70 грн (против 47,90–48,62 грн на 4 августа).

Курс евро

Наличный курс евро в отдельных банках выглядел следующим образом:

Приватбанк — 47,70 / 48,70 грн;

Ощадбанк — 47,90 / 48,75 грн;

Укрсиббанк — 47,80 / 48,80 грн;

ПУМБ — 48,00 / 48,70 грн;

Райффайзен Банк — 48,00 / 48,52 грн.

Колебания валютных курсов на фоне нестабильной экономической ситуации продолжают оставаться в фокусе внимания украинцев, особенно в преддверии осени.

Курс евро поднимался почти до 50 грн

В средине июля евро в Украине стоило почти 50 гривен. На наличном рынке евро покупали за 48,70 грн, а продавали за 49,40 грн.

Источник колебаний на украинском рынке находится за пределами страны. Нестабильное поведение американского президента Дональда Трампа напугало инвесторов и спровоцировало рекордное обесценивание доллара — главной резервной валюты мира. Как следствие, курс доллара в Украине остается стабильным, в то время как европейская валюта пробивает новые рекорды.

Напомним, экономисты советовали украинцам вкладываться в доллары и золото. При этом не стоит гоняться за евро, курс которого уже максимальный.

Курс евро в Украине в конце июня поставил рекорд, поднявшись до 48,20 гривен. А доллар с апреля терял позиции.