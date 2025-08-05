Розвиток ОПК в Україні: Гетманцев розповів, звідки можна брати гроші на фінансування

Питання фінансування оборонно-промислового комплексу (ОПК) України є одним із ключових для підтримки обороноздатності держави.

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За даними Міністерства оборони, у 2025 році країні не вистачає близько 6 мільярдів доларів (близько 250 мільярдів гривень) для покриття розриву в забезпеченні армії. Якщо ж порівнювати фактичне виробництво ОПК із потенціалом, який міг би бути реалізований, нестача сягає щонайменше 20 мільярдів доларів. Про це народний депутат від партії "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у своїй колонці для "Економічної правди"

До внутрішніх джерел депутат відносить боротьбу з тіньовою економікою, яка щороку позбавляє бюджет приблизно 800-900 мільярдів гривень. Уже 2024 року це дало змогу отримати додатково еквівалент у 2,5 мільярда доларів, а 2025 року планується збільшити цю суму до 5 мільярдів доларів.

Також важливо підвищувати ефективність використання коштів, які вже спрямовуються на сектор безпеки та оборони. Минулого року аудит видатків у цій сфері виявив порушення та неефективності на суму близько 186 мільярдів гривень, що майже дорівнює обсягу розриву в закупівлях зброї.

Додатковий ресурс може бути отриманий за рахунок скасування малоефективних державних видатків, які, за оцінками депутата, можуть принести близько 50 мільярдів гривень. Крім того, часткове відкриття експорту озброєння допоможе залучити додаткові доходи, адже через обмеження українські виробники втратили у 2024 році до 2 мільярдів доларів замовлень, а значна частина потужностей стоїть простою.

Ще одне джерело — збільшення пільгового кредитування оборонних підприємств, яке нині значно відстає від потреб. Крім того, важливо розвивати грантову підтримку інноваційних військових технологій через спеціальні фонди і платформи, що сприяють створенню нових розробок і масштабуванню виробництва.

Зовнішні ресурси також мають величезне значення. Уже цього року в держбюджеті України з'явився рядок із кредитом від уряду Великої Британії на 90 мільярдів гривень для підтримки обороноздатності. Україна активно співпрацює з європейськими партнерами в рамках програм SAFE, EDIP, EDF та інших ініціатив, що передбачають виділення сотень мільярдів євро на оборонні інвестиції.

Значного зростання набуло також фінансування так званої "данської моделі" — замовлення української зброї за кошти партнерів. У 2025 році обсяг таких контрактів становив майже 1,4 мільярда євро, що майже вдвічі більше, ніж у 2024 році. Планується запуск і нових моделей співпраці, зокрема "датської 2.0" та "нідерландської", що передбачають інвестиції та спільне виробництво.

Важливим є і рішення Саміту НАТО в Гаазі, де держави-члени зобов'язалися до 2035 року довести витрати на оборону до рівня 5% ВВП, при цьому враховуючи прямі внески на підтримку України. Це відкриває додаткові можливості для залучення багатомільярдних інвестицій у вітчизняний ОПК.

Також у Євросоюзі затверджено план REARM Europe, що передбачає мобілізацію 650 мільярдів євро для збільшення оборонних витрат.

Україна, зі свого боку, готується до запуску спеціального режиму економічної діяльності Defence.City — проєкту, який створить сприятливі умови для розвитку оборонного сектора на найближчі роки.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше ніж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Також повідомлялося, що 2025 року учасники бойових дій зможуть отримати низку пільг, зокрема знижки на комунальні та житлові послуги.