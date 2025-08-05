Развитие ОПК в Украине: Гетманцев рассказал, откуда можно брать деньги на финансирование

Вопрос финансирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины является одним из ключевых для поддержки обороноспособности государства.

Related video

По данным Министерства обороны, в 2025 году стране не хватает около 6 миллиардов долларов (около 250 миллиардов гривен) для покрытия разрыва в обеспечении армии. Если же сравнивать фактическое производство ОПК с потенциалом, который мог бы быть реализован, недостаток достигает не менее 20 миллиардов долларов. Об этом народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в своей колонке для "Экономической правды"

Во внутренние источники депутат относит борьбу с теневой экономикой, которая ежегодно лишает бюджет примерно 800–900 миллиардов гривен. Уже в 2024 году это дало возможность получить дополнительно эквивалент в 2,5 миллиарда долларов, а в 2025 году планируется увеличить эту сумму до 5 миллиардов долларов.

Также важно повышать эффективность использования средств, уже направляемых на сектор безопасности и обороны. В прошлом году аудит расходов в этой сфере выявил нарушения и неэффективности на сумму около 186 миллиардов гривен, что почти равняется объему разрыва в закупках оружия.

Дополнительный ресурс может быть получен за счет упразднения малоэффективных государственных расходов, которые, по оценкам депутата, могут принести около 50 миллиардов гривен. Кроме того, частичное открытие экспорта вооружения поможет привлечь дополнительные доходы, ведь из-за ограничений украинские производители потеряли в 2024 году до 2 миллиардов долларов заказов, а значительная часть мощностей стоит простой.

Еще один источник — увеличение льготного кредитования оборонных предприятий, ныне значительно отстающее от потребностей. Кроме того, важно развивать грантовую поддержку инновационных военных технологий через специальные фонды и платформы, способствующие созданию новых разработок и масштабированию производства.

Внешние ресурсы также имеют огромное значение. Уже в этом году в госбюджете Украины появилась строчка с кредитом от правительства Великобритании на 90 миллиардов гривен для поддержки обороноспособности. Украина активно сотрудничает с европейскими партнерами в рамках программ SAFE, EDIP, EDF и других инициатив, предусматривающих выделение сотен миллиардов евро на оборонные инвестиции.

Значительный рост получил также финансирование так называемой "датской модели" — заказ украинского оружия за средства партнеров. В 2025 году объем таких контрактов составил почти 1,4 миллиарда евро, что почти вдвое больше, чем в 2024 году. Планируется запуск и новых моделей сотрудничества, в частности "датского 2.0" и "нидерландского", предполагающих инвестиции и совместное производство.

Немаловажно и решение Саммита НАТО в Гааге, где государства-члены обязались до 2035 года довести расходы на оборону до уровня 5% ВВП, при этом учитывая прямые взносы в поддержку Украины. Это открывает дополнительные возможности для привлечения многомиллиардных инвестиций в отечественный ОПК.

Также в Евросоюзе утвержден план REARM Europe, предусматривающий мобилизацию 650 миллиардов евро для увеличения оборонных расходов.

Украина, со своей стороны, готовится к запуску специального режима экономической деятельности Defence.City — проекту, который создаст благоприятные условия для развития оборонного сектора на ближайшие годы.

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.