Військові можуть отримати квартиру від держави: як відбувається постановка на облік

У 2025 році держава визначила пріоритетом підтримку учасників бойових дій, приділивши особливу увагу питанням забезпечення житлом.

Право на отримання житла або грошової компенсації мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни I і II груп, внутрішньо переміщені особи зі статусом УБД, члени сімей загиблих або зниклих безвісти військових, учасники Революції Гідності з інвалідністю, а також ветерани бойових дій на території інших держав за наявності інвалідності. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів,

Постановка на квартирний облік здійснюється через центри надання адміністративних послуг, виконавчі комітети місцевих рад або адміністрації підприємств. Для цього необхідно подати заяву, копії посвідчень і паспортів, довідку про склад сім'ї, документ про реєстрацію місця проживання та підтвердження житлових умов. Розгляд документів триває до 30 днів, за підсумками яких видається або довідка про взяття на облік, або мотивована відмова.

Форми забезпечення житлом включають надання квартир з комунального фонду, грошову компенсацію на придбання житла, а також участь у спеціалізованих програмах. Розмір компенсації визначається виходячи із соціальної норми площі житла та вартості квадратного метра, затвердженої урядом.

У 2025 році акцент зроблено на цифровізацію процедур: частину кроків можна пройти онлайн через портал "Дія", а окремі громади впроваджують електронні черги. Додатково до процесу залучаються міжнародні донори, які надають житло або фінансування в рамках програм відновлення територій.

Крім державних механізмів, ветерани можуть скористатися пільговою іпотекою за програмою "єОселя", тимчасовим житлом із правом викупу або партнерськими орендними проєктами.

