Военные могут получить квартиру от государства: как производится постановка на учет

В 2025 году государство определило приоритетом поддержку участников боевых действий, уделив особое внимание вопросам обеспечения жильем.

Related video

Право на получение жилья или денежной компенсации имеют участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны I и II групп, внутренне перемещенные лица со статусом УБД, члены семей погибших или пропавших без вести военных, участники Революции Достоинства с инвалидностью, а также ветераны боевых действий на территории других государств при наличии инвалидности. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов,

Постановка на квартирный учет осуществляется через центры предоставления административных услуг, исполнительные комитеты местных советов или администрации предприятий. Для этого необходимо подать заявление, копии удостоверений и паспортов, справку о составе семьи, документ о регистрации места жительства и подтверждение жилищных условий. Рассмотрение документов длится до 30 дней, по итогам которых выдается либо справка о постановке на учет, либо мотивированный отказ.

Формы обеспечения жильем включают предоставление квартир из коммунального фонда, денежную компенсацию на приобретение жилья, а также участие в специализированных программах. Размер компенсации определяется исходя из социальной нормы площади жилья и стоимости квадратного метра, утвержденной правительством.

В 2025 году акцент сделан на цифровизацию процедур: часть шагов можно пройти онлайн через портал "Дія", а отдельные громады внедряют электронные очереди. Дополнительно в процесс вовлекаются международные доноры, которые предоставляют жилье или финансирование в рамках программ восстановления территорий.

Помимо государственных механизмов, ветераны могут воспользоваться льготной ипотекой по программе "єОселя", временным жильем с правом выкупа или партнерскими арендными проектами.

Напомним, уже в ближайшие дни в Украине стартует программа "Пакет школьника", которая предусматривает единоразовую помощь для родителей первоклассников. Подать заявку на выплату можно до 15 ноября, сделать это можно онлайн или офлайн.

Также в Украине запустили сервис "Дія.Картка", который позволит получать все государственные выплаты на одну карту. Оформить мультисчетную карту можно онлайн — "без лишних бумаг".