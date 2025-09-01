Доходи чиновників збільшаться: в Україні з'явиться нова премія для держслужбовців

Українським чиновникам виплачуватимуть окремі премії за результатами річної роботи, сума залежить від індивідуальних результатів праці.

Сумарний розмір премій не може перевищувати 30% від річної зарплати держслужбовця, йдеться у тексті постанови Кабінету міністрів України №953.

Премії за місяць або квартал нараховуватимуть за фактично відпрацьований час. Розмір премії за рік роботи залежатиме від індивідуальних результатів і фонду оплати праці держоргану. Виплачувати річні премії збираються не пізніше грудня року оцінювання.

Новий порядок встановлює, що загальний розмір премій на рік не може перевищувати 30% фонду постійної заробітної плати держслужбовця за цей період. Премії чиновників залежатимуть від виконання завдань від їхніх керівників або умов контракту про проходження держслужби.

Під час випробувального терміну державні службовці отримають премії на загальних умовах, а при звільненні їм нарахують премію за фактично відпрацьований час у місяці звільнення.

Премії для голів частини держустанов узгоджуватимуть із членами уряду. Наприклад, премії для голови Державної служби статистики затверджуватиме міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

А міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв затверджуватиме премії для голів Держрегуляторної служби, Агентства з розшуку та менеджменту активів, Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Подання пропозицій щодо преміювання буде до 5 числа наступного місяця. Виняток запровадили для премій у грудні: пропозиції на цей місяць подаються за сім днів до останнього платіжного дня, визначеного Державною казначейською службою України.

Нагадаємо, у липні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України була на рівні майже 63 тисяч гривень, це на 7% більше, ніж торік.

Водночас середня зарплата у сфері освіти за липень становила трохи більше 16 тис. грн — на 10 тисяч грн менше за середню.