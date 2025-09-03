Німеччина готує нові правила для українських біженців: що зміниться

Німеччина готується до зміни правил для українських біженців. Згідно з новими планами уряду, громадяни України, які прибудуть до країни після 1 квітня 2026 року, отримуватимуть на 100 євро менше щомісячної допомоги, а доступ до медичного страхування стане більш обмеженим.

Крім того, інтеграція в німецьке суспільство для новоприбулих ускладниться. Про це повідомляє видання DW.

Досі українські біженці отримували допомогу Bürgergeld у розмірі 563 євро на людину, що дорівнювало підтримці для безробітних громадян Німеччини. Після запровадження нових правил виплати зменшаться приблизно на 100 євро і будуть прирівняні до допомоги, яку отримують інші шукачі притулку. Скільки саме українців потрапить під нові умови, поки що невідомо: федеральне відомство з питань міграції та біженців не веде точного обліку новоприбулих, а частина біженців залишається в країні, частина — виїжджає.

Тема вже викликає активні політичні дискусії. Прем'єр-міністр Баварії і лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер запропонував повністю скасувати допомогу для українців, посилаючись на економічний тиск і можливе зниження мотивації до роботи. Його позицію підтримали деякі депутати ХСС і ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини".

Водночас низка німецьких політиків виступає за збереження нинішнього рівня підтримки. Навесні урядова коаліція домовилася про зниження допомоги для новоприбулих, однак для реалізації цих змін потрібне внесення поправок до законів. Законопроєкт зараз перебуває на стадії внутрішнього узгодження і має пройти розгляд у Бундестазі та Бундесраті.

Скорочення виплат потягне за собою й інші наслідки. За даними консультаційних центрів у Берліні, нові біженці зможуть розраховувати на медичне страхування лише в екстрених випадках, під час вагітності, пологів і для вакцинації.

Нагадаємо, Навроцький ветував законопроєкт про соціальні виплати для безробітних українців. Фінансове становище країни за ці роки змінилося, зауважував він.

Український журналіст Віталій Мазуренко позбувся посади заступника головного редактора сайту Obserwator Międzynarodowy за критику вето Навроцького. На його думку, президент Польщі "поводиться як пахан".