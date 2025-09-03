Германия готовит новые правила для украинских беженцев: что изменится

Германия готовится к изменению правил для украинских беженцев. Согласно новым планам правительства, граждане Украины, которые прибудут в страну после 1 апреля 2026 года, будут получать на 100 евро меньше ежемесячного пособия, а доступ к медицинскому страхованию станет более ограниченным.

Related video

Кроме того, интеграция в немецкое общество для новоприбывших усложнится. Об этом сообщает издание DW.

До сих пор украинские беженцы получали пособие Bürgergeld в размере 563 евро на человека, что равнялось поддержке для безработных граждан Германии. После введения новых правил выплаты уменьшатся примерно на 100 евро и будут приравнены к помощи, которую получают другие искатели убежища. Сколько именно украинцев попадет под новые условия, пока неизвестно: федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев не ведет точного учета новоприбывших, а часть беженцев остается в стране, часть – уезжает.

Тема уже вызывает активные политические дискуссии. Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер предложил полностью отменить пособие для украинцев, ссылаясь на экономическое давление и возможное снижение мотивации к работе. Его позицию поддержали некоторые депутаты ХСС и ультраправая партия "Альтернатива для Германии".

В то же время ряд немецких политиков выступает за сохранение нынешнего уровня поддержки. Весной правительственная коалиция договорилась о снижении помощи для новоприбывших, однако для реализации этих изменений требуется внесение поправок в законы. Законопроект сейчас находится на стадии внутреннего согласования и должен пройти рассмотрение в Бундестаге и Бундесрате.

Сокращение выплат повлечет за собой и другие последствия. По данным консультационных центров в Берлине, новые беженцы смогут рассчитывать на медицинское страхование лишь в экстренных случаях, во время беременности, родов и для вакцинации.

Напомним, Навроцкий ветировал законопроект о социальных выплатах для безработных украинцев. Финансовое положение страны за эти годы изменилось, замечал он.

Украинcкий журналист Виталий Мазуренко лишился должности замглавного редактора сайта Obserwator Międzynarodowy за критику вето Навроцкого. По его мнению, президент Польши "ведет себя как пахан".