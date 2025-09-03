Зміна валютної політики: НБУ вивчає можливість переходу на євро

Національний банк України поки що залишає долар США основною курсоутворювальною валютою, але уважно вивчає можливість змін у майбутньому.

Долар продовжує залишатися в центрі уваги регулятора, попри структурні зміни в економіці. Про це повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, за словами Ніколайчука, з часом, особливо в контексті євроінтеграції, Україна буде змушена враховувати євро під час розрахунків зовнішніх показників.

"Історично фокус на курсі гривня-долар завжди був сильнішим, ніж на євро. Але з початку повномасштабної війни зв'язки з Європейським Союзом значно посилилися: більша частина імпорту йде з ЄС, а міжнародна допомога триває", — зазначив він.

За словами представника НБУ, це також позначається на структурі міжнародних резервів країни: кошти, які акумулюються урядом на рахунках у євро, враховуються під час їх формування. Останніми роками регулятор уже почав показувати платіжний баланс і резерви не тільки в доларах, а й у євро та гривні.

Ніколайчук додав, що на сьогодні немає конкретного плану змінювати курсоутворювальну валюту.

"Питання вивчається, але поки що долар залишається основною валютою", — підкреслив він.

Крім того, перший заступник голови НБУ зазначив, що ослаблення долара на міжнародному ринку цьогоріч частково підвищує конкурентоспроможність українських експортерів, однак істотного впливу на торговельний баланс від коливань валютних курсів не очікується.

Курс євро в Україні наприкінці червня поставив рекорд, піднявшись до 48,20 гривень. А долар з квітня втрачав позиції.