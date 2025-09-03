Изменение валютной политики: НБУ изучает возможность перехода на евро

Национальный банк Украины пока оставляет доллар США основной курсообразующей валютой, но внимательно изучает возможность изменений в будущем.

Доллар продолжает оставаться в центре внимания регулятора, несмотря на структурные изменения в экономике. Об этом сообщил первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, по словам Николайчука, со временем, особенно в контексте евроинтеграции, Украина будет вынуждена учитывать евро при расчетах внешних показателей.

"Исторически фокус на курсе гривна-доллар всегда был сильнее, чем на евро. Но с начала полномасштабной войны связи с Европейским Союзом значительно усилились: большая часть импорта идет из ЕС, а международная помощь продолжается", — отметил он.

По словам представителя НБУ, это также отражается на структуре международных резервов страны: средства, аккумулируемые правительством на счетах в евро, учитываются при их формировании. В последние годы регулятор уже начал показывать платежный баланс и резервы не только в долларах, но и в евро и гривне.

Николайчук добавил, что на сегодняшний день нет конкретного плана менять курсообразующую валюту.

"Вопрос изучается, но пока доллар остается основной валютой", — подчеркнул он.

Кроме того, первый замглавы НБУ отметил, что ослабление доллара на международном рынке в этом году отчасти повышает конкурентоспособность украинских экспортеров, однако существенного влияния на торговый баланс от колебаний валютных курсов не ожидается.

Курс евро в Украине в конце июня поставил рекорд, поднявшись до 48,20 гривен. А доллар с апреля терял позиции.