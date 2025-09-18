В Україні з'являться нові 10 гривень в оригінальному дизайні: названо термін

Національний банк України готує до випуску нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень.

Монета з'явиться в обігу вже в жовтні і буде присвячена Архангелу Михаїлу — покровителю воїнів і лицарів у християнській традиції. Про це повідомили в НБУ.

Монета отримала назву "Архангел Михаїл" і стане частиною серії "Духовні скарби України".

Новинка буде виготовлена зі срібла 999 проби вагою 31,1 грама.

Діаметр монети становитиме 38,6 міліметра, а загальний тираж не перевищить 10 тисяч примірників.

План з випуску нових монет

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року в Україні почали вилучати банкноти номіналами 50 і 200 гривень. Йдеться про зразки 2003-2007 років. Їх замінюють банкнотами 2014 року і наступних років випуску.

З 1 серпня 2024 року вилучають з обігу банкноти номіналом 500 гривень, випущені у 2003-2007 роках. Це рішення ухвалено для поліпшення якості готівки в обігу, оскільки за 18 і більше років багато цих купюр значно зносилося.

Також раніше стало відомо, що Національний банк України ввів в обіг оновлені банкноти номіналом у 20 гривень. Особливістю банкноти стало патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!", розташоване у верхньому правому куті зворотного боку. Усі інші елементи дизайну та захисту залишаються такими ж, як і у банкнот зразка 2018 року. Нові гроші будуть випускатися для забезпечення банківської системи та заміни зношених банкнот.