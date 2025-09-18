В Украине появятся новые 10 гривен в оригинальном дизайне: назван срок

Национальный банк Украины готовит к выпуску новую памятную монету номиналом 10 гривен.

Монета появится в обращении уже в октябре и будет посвящена Архангелу Михаилу — покровителю воинов и рыцарей в христианской традиции. Об этом сообщили в НБУ.

Монета получила название "Архангел Михаил" и станет частью серии "Духовные сокровища Украины".

Новинка будет изготовлена из серебра 999 пробы весом 31,1 грамма.

Диаметр монеты составит 38,6 миллиметра, а общий тираж не превысит 10 тысяч экземпляров.

План по выпуску новых монет

Напомним, с 1 ноября 2024 года в Украине начали изымать банкноты номиналами 50 и 200 гривен. Речь идет об образцах 2003-2007 годов. Их заменяют банкнотами 2014 года и последующих лет выпуска.

С 1 августа 2024 августа изымают из обращения банкноты номиналом 500 гривен, выпущенные в 2003-2007 годах. Это решение принято для улучшения качества наличных денег в обороте, так как за 18 и более лет много этих купюр значительно износилось.

Также ранее стало известно, что Национальный банк Украины ввел в обращение обновленные банкноты номиналом в 20 гривен. Особенностью банкноты стал патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!", расположенный в верхнем правом углу обратной стороны. Все остальные элементы дизайна и защиты остаются такими же, как и у банкнот образца 2018 года. Новые деньги будут выпускаться для обеспечения банковской системы и замены изношенных банкнот.