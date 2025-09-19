Старі 50 копійок можна продати за понад 10 тисяч: як розпізнати монету (фото)

Українські колекційні монети продовжують дивувати своєю цінністю на ринку. Так, звичайні на перший погляд 50 копійок можуть коштувати цілий статок, якщо вони мають низку унікальних ознак.

Related video

Нумізмати готові викладати тисячі гривень за рідкісні екземпляри. Про це повідомляє ресус "Монети-ягідки".

Наприклад, на особливу увагу заслуговує монета номіналом 50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг. Її ціна коливається від 4 000 до 11 000 гривень.

Унікальні монети по 50 копійок

Упізнати таку рідкість можна за кількома деталями: у тризуба середній зуб помітно товстіший, діаметр малюнка становить 17,7 мм, на гроні №1 видно чотири чіткі ягоди, а п'ята зливається з вінком. Крім того, гурт монети — повністю гладкий.

Саме ці особливості роблять 50 копійок 1992 року предметом полювання колекціонерів і дають змогу власникам заробляти на здавалося б буденній дрібниці.

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року в Україні почали вилучати банкноти номіналами 50 і 200 гривень. Йдеться про зразки 2003-2007 років. Їх замінюють банкнотами 2014 року і наступних років випуску.

З 1 серпня 2024 року вилучають з обігу банкноти номіналом 500 гривень, випущені у 2003-2007 роках. Це рішення ухвалено для поліпшення якості готівки в обігу, оскільки за 18 і більше років багато цих купюр значно зносилося.

Також раніше стало відомо, що Національний банк України ввів в обіг оновлені банкноти номіналом у 20 гривень. Особливістю банкноти стало патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!", розташоване у верхньому правому куті зворотного боку.