Старые 50 копеек можно продать более чем за 10 тысяч: как распознать монету (фото)

Украинские коллекционные монеты продолжают удивлять своей ценностью на рынке. Так, обычные на первый взгляд 50 копеек могут стоить целое состояние, если они обладают рядом уникальных признаков.

Нумизматы готовы выкладывать тысячи гривен за редкие экземпляры. Об этом сообщает ресус "Монеты-ягодки".

К примеру, особого внимания заслуживает монета номиналом 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг. Ее цена колеблется от 4 000 до 11 000 гривен.

Уникальные монеты по 50 копеек

Узнать такую редкость можно по нескольким деталям: у тризуба средний зуб заметно толще, диаметр рисунка составляет 17,7 мм, на грозди №1 видно четыре четкие ягоды, а пятая сливается с венком. Кроме того, гурт монеты — полностью гладкий.

Именно эти особенности делают 50 копеек 1992 года предметом охоты коллекционеров и позволяют владельцам зарабатывать на казалось бы обыденной мелочи.

Напомним, с 1 ноября 2024 года в Украине начали изымать банкноты номиналами 50 и 200 гривен. Речь идет об образцах 2003-2007 годов. Их заменяют банкнотами 2014 года и последующих лет выпуска.

С 1 августа 2024 августа изымают из обращения банкноты номиналом 500 гривен, выпущенные в 2003-2007 годах. Это решение принято для улучшения качества наличных денег в обороте, так как за 18 и более лет много этих купюр значительно износилось.

Также ранее стало известно, что Национальный банк Украины ввел в обращение обновленные банкноты номиналом в 20 гривен. Особенностью банкноты стал патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!", расположенный в верхнем правом углу обратной стороны.