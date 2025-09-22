"Не можемо ігнорувати": Верещук пообіцяла житло і соцдопомогу українцям, які повернуться з Польщі

Українська влада готується підтримати громадян, які вирішать повернутися з Польщі.

Умови перебування в Польщі стають дедалі складнішими, особливо для літніх людей, осіб з інвалідністю та самотніх матерів із дітьми. Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук під час зустрічі з українцями у Варшаві.

Додаткові вимоги до проживання та роботи змушують уряд заздалегідь створювати механізми підтримки тих, хто вирішить повернутися додому.

Йдеться про комплексну систему соціальної допомоги. Вона включатиме тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну підтримку. Також планується організаційна та логістична допомога, щоб процес повернення був максимально зручний і безпечний для громадян.

"Ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки, адже не можемо ігнорувати виклики, з якими стикаються наші люди за кордоном", — наголосила Верещук.

Нагадаємо, що нещодавно Польський Сейм ухвалив закон, який вносить зміни в процедуру виплати грошової допомоги "800+" для українців, які втекли від війни. Документ передбачає, що право на виплату "800+" матимуть тільки ті іноземці, які працюють у Польщі або чиї діти навчаються в польській школі, за винятком осіб з інвалідністю.

А раніше Навроцький ветував законопроєкт про соціальні виплати для безробітних українців. Фінансове становище країни за ці роки змінилося, зауважував він.