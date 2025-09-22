"Не можем игнорировать": Верещук пообещала жилье и соцпомощь украинцам, которые вернутся из Польши

Украинские власти готовятся поддержать граждан, которые решат вернуться из Польши.

Условия пребывания в Польше становятся все сложнее, особенно для пожилых, лиц с инвалидностью и одиноких матерей с детьми. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук во время встречи с украинцами в Варшаве.

Дополнительные требования к проживанию и работе вынуждают правительство заранее создавать механизмы поддержки тех, кто решит вернуться домой.

Речь идет о комплексной системе социальной помощи. Она будет включать временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную поддержку. Также планируется организационная и логистическая помощь, чтобы процесс возвращения был максимально удобен и безопасен для граждан.

"Мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки, ведь не можем игнорировать вызовы, с которыми сталкиваются наши люди за границей", – подчеркнула Верещук.

Напомним, что недавно Польский Сейм принял закон, который вносит изменения в процедуру выплаты денежной помощи "800+" для украинцев, бежавших от войны. Документ предусматривает, что право на выплату "800+" будут иметь только те иностранцы, которые работают в Польше или чьи дети учатся в польской школе, за исключением лиц с инвалидностью.

А ранее Навроцкий ветировал законопроект о социальных выплатах для безработных украинцев. Финансовое положение страны за эти годы изменилось, замечал он.