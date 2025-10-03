Виплати з безробіття в Україні хочуть підняти до 12 000 гривень: що придумали в Раді

Нардепи пропонують підвищити максимальний розмір допомоги по безробіттю до 150% від мінімальної зарплати. Термін виплат продовжать до півроку.

В Україні можуть підвищити максимальний розмір допомоги по безробіттю до 150% від мінімальної заробітної плати. Новий законопроєкт №14096 внесли на розгляд Верховної Ради.

Фактичний розмір виплати становитиме 12 000 гривень, нардепи пропонують продовжити термін виплат із 90 до 180 днів. На думку політиків, ініціатива посилить соціальний захист безробітних, збільшить розрив між мінімальним і максимальним розмірами допомоги.

Також законопроєкт забезпечить більш справедливий розмір допомоги по безробіттю для тих, хто отримував високу зарплату і сплачував більші страхові внески, йдеться в пояснювальній записці до документа.

Наразі допомогу по безробіттю виплачують 90 календарних днів (для осіб передпенсійного віку — не більш як 360 календарних днів), а її максимальний розмір не може перевищувати одну мінімальну зарплату, тобто 8 000 гривень.

Законопроєкт має на меті відновити повноваження правління Фонду соціального страхування України з безробіття та усунути "значні перекоси" в його витратах.

Автори проєкту закону навели статистику, згідно з якою за два останні роки з бюджету Фонду до держбюджету пішло 15 млрд гривень. Постійно збільшуються витрати на надання грантів, допомоги для започаткування підприємницької діяльності та надання різних компенсацій роботодавцям.

У 2024 році загальний дохід Фонду був 27,3 млрд гривень, а на виплату допомоги з безробіття та поховання виділили лише 2,1 млрд гривень. Це 7,6% усього обсягу грошей. У 2025 році на фінансування цих допомог запланували 6,3 млрд гривень або 28% доходів.

Нагадаємо, на початку 2025 року в Україні нарахували близько 100 тисяч офіційних безробітних. За неофіційними даними кількість безробітних у рази більша.

Фокус раніше вказував категорії громадян, які мають право на допомогу з безробіття в Україні. До них належать особи працездатного віку, які не мають роботи, але бажають її отримати.