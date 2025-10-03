Выплаты по безработице в Украине хотят поднять до 12 000 гривен: что придумали в Раде

Нардепы предлагают повысить максимальный размер пособия по безработице до 150% от минимальной зарплаты. Срок выплат продлят до полугода.

В Украине могут повысить максимальный размер пособия по безработице до 150% от минимальной заработной платы. Новый законопроект №14096 внесли на рассмотрение Верховной Рады.

Фактический размер выплаты составит 12 000 гривен, нардепы предлагают продлить срок выплат с 90 до 180 дней. По мнению политиков, инициатива усилит социальную защиту безработных, увеличит разрыв между минимальным и максимальным размерами помощи.

Также законопроект обеспечит более справедливый размер пособия по безработице для получавших высокую зарплату и плативших большие страховые взносы, говорится в пояснительной записке к документу.

В настоящее время пособие по безработице выплачивают 90 календарных дней (для лиц предпенсионного возраста — не более 360 календарных дней), а его максимальный размер не может превышать одну минимальную зарплату, то есть 8 000 гривен.

Цель законопроекта — восстановить полномочия правления Фонда социального страхования Украины по безработице и устранить "значительные перекосы" в его расходах.

Авторы проекта закона привели статистику, согласно которой за два последних года из бюджета Фонда в госбюджет ушло 15 млрд гривен. Постоянно увеличиваются расходы на предоставление грантов, помощи для открытия предпринимательской деятельности и предоставления различных компенсаций работодателям.

В 2024 году общий доход Фонда был 27,3 млрд гривен, а на выплату помощи по безработице и погребению выделили только 2,1 млрд гривен. Это 7,6% всего объема денег. В 2025 году на финансирование этих пособий запланировали 6,3 млрд гривен или 28% доходов.

Напомним, в начале 2025 года в Украине насчитали около 100 тысяч официальных безработных. По неофициальным данным количество безработных в разы больше.

Фокус ранее указывал категории граждан, которые имеют право на пособие по безработице в Украине. К ним относятся лица трудоспособного возраста, не имеющие работы, но желающие ее получить.