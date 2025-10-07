Підтримайте нас RU
Як зручніше і дешевше дістатися з України до аеропорту Варшави: детальний гід

Аеропорт Варшави
Аеропорт Варшави

Поки повітряний простір України закрито через війну, тисячі громадян шукають альтернативні шляхи для подорожей. Одним із найзручніших і найзатребуваніших став варшавський аеропорт — великий європейський хаб, звідки легко дістатися до будь-якої точки світу.

Дістатися до Варшави можна різними способами — автобусами, поїздами з пересадкою або приватним транспортом. Фокус з'ясував, який шлях є оптимальним і у скільки обійдеться дорога з Києва до польського аеропорту.

Як дістатися з Києва до Варшави — популярні варіанти

З Києва до Варшави в українців теж є кілька зручних способів поїздки. Найпопулярніший варіант — автобусні рейси, які щодня вирушають із різних точок столиці та доставляють пасажирів просто до польської столиці.

Крім того, багато хто обирає поїзд: цей маршрут комфортний і дає змогу уникнути тривалого очікування на кордоні. Також нерідко мандрівники добираються спочатку до Львова, звідки легко знайти автобуси або приватні трансфери до Варшави.

Автобуси з Києва до Варшави — скільки коштують

Автобусне сполучення між Києвом і Варшавою зараз також дуже розвинене: щодня зі столиці України вирушає кілька рейсів у різні години — вранці, вдень і ввечері. Це дає пасажирам можливість підібрати зручний час виїзду залежно від своїх планів.

Ціна квитка в середньому становить від 1600 до 2500 гривень, залежно від перевізника, рівня комфорту та часу відправлення. У дорозі автобус перебуває близько 14-16 годин, однак тривалість поїздки може збільшитися через очікування на кордоні.

Поїзд із Києва до Кишинева — скільки коштує

Крім автобусних рейсів, між Києвом і Варшавою курсують і поїзди. Вони вирушають щодня, але відправляються один раз на день, тому цей варіант підійде тим, хто віддає перевагу більш комфортній, але менш гнучкій подорожі.

Вартість квитка в купейному вагоні категорії RIC коштує 5287 гривень. Час у дорозі становить близько 16 годин, включно з проходженням митного та паспортного контролю на кордоні.

Як дістатися з Києва до Варшави з пересадкою у Львові

Ще один популярний варіант доїхати з Києва до Варшави — зробити пересадку у Львові. Спочатку можна доїхати до Львова поїздом, а потім продовжити шлях автобусом до польської столиці.

З Києва до Львова ходить кілька видів поїздів:

  • Інтерсіті — час у дорозі близько 5 годин 30 хвилин, вартість квитка: 1-й клас — від 890 грн, 2-й клас — від 560 грн.
  • Стандартний поїзд — дорога займає приблизно 8 годин, ціни варіюються: купе — від 630 грн, люкс — від 1400 грн.
  • Фірмовий експрес — час у дорозі близько 7 годин, квиток у купе коштує близько 600 грн.
Після прибуття до Львова можна пересісти на автобус до Варшави. Рейси вирушають кілька разів на день, тому очікування, як правило, недовге. Поїздка займає близько 9-11 годин, а вартість квитка становить від 1200 до 3200 гривень залежно від перевізника та рівня комфорту.

Ціни на таксі по Варшаві — як дістатися до аеропорту

Більшість автобусних і залізничних рейсів прибувають у Варшаві на центральні вокзали — автовокзал або залізничну станцію. Звідти до аеропорту необхідно добиратися окремо. Вартість поїздки залежить від часу доби та завантаженості транспорту.

У середньому дорога від вокзалів до аеропорту обійдеться приблизно у 28 злотих, що становить близько 316 гривень.

Житло у Варшаві — скільки коштує орендувати апартаменти на 1 ніч

Якщо перед вильотом із Варшави потрібно відпочити, завжди можна винайняти апартаменти або забронювати номер у готелі.

Поблизу аеропорту доступні комфортні варіанти розміщення — у середньому від 3 000 до 4 000 гривень за ніч, що особливо зручно для мандрівників із раннім вильотом.

Раніше Фокус з'ясував, який шлях є оптимальним і скільки коштуватиме дорога з Києва до молдавського аеропорту.

