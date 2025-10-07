Как удобнее и дешевле добраться из Украины в аэропорт Варшавы: подробный гид

Поддержите нас UA
Аэропорт Варшавы
Аэропорт Варшавы

Пока воздушное пространство Украины закрыто из-за войны, тысячи граждан ищут альтернативные пути для путешествий. Одним из самых удобных и востребованных стал варшавский аэропорт – крупный европейский хаб, откуда легко добраться до любой точки мира.

Добраться в Варшаву можно разными способами — автобусами, поездами с пересадкой или частным транспортом. Фокус выяснил, какой путь является оптимальным и во сколько обойдется дорога из Киева в польский аэропорт.

Как добраться из Киева в Варшаву — популярные варианты

Из Киева в Варшаву у украинцев тоже есть несколько удобных способов добраться. Наиболее популярный вариант — автобусные рейсы, которые ежедневно отправляются из разных точек столицы и доставляют пассажиров прямо в польскую столицу.

Кроме того, многие выбирают поезд: этот маршрут комфортный и позволяет избежать длительного ожидания на границе. Также нередко путешественники добираются сначала до Львова, откуда легко найти автобусы или частные трансферы в Варшаву.

Автобусы из Киева в Варшаву — сколько стоят

Автобусное сообщение между Киевом и Варшавой сейчас также очень развито: ежедневно из столицы Украины отправляется несколько рейсов в разные часы — утром, днем и вечером. Это дает пассажирам возможность подобрать удобное время выезда в зависимости от своих планов.

Цена билета в среднем составляет от 1600 до 2500 гривен, в зависимости от перевозчика, уровня комфорта и времени отправления. В пути автобус находится около 14–16 часов, однако продолжительность поездки может увеличиться из-за ожидания на границе.

Автобусные рейсы Киев — Варшава
Автобусные рейсы Киев — Варшава

Поезд из Киева в Кишинев — сколько стоит

Помимо автобусных рейсов, между Киевом и Варшавой курсируют и поезда. Они отправляются каждый день, но отправляется один раз в день, поэтому этот вариант подойдет тем, кто предпочитает более комфортное, но менее гибкое путешествие.

Стоимость билета в купейном вагоне категории RIC стоит 5287 гривен. Время в пути составляет около 16 часов, включая прохождение таможенного и паспортного контроля на границе.

Поезд Киев — Варшава
Поезд Киев — Варшава

Как добраться из Киева в Варшаву с пересадкой во Львове

Еще один популярный вариант добраться из Киева в Варшаву — сделать пересадку во Львове. Сначала можно доехать до Львова поездом, а затем продолжить путь автобусом до польской столицы.

Из Киева во Львов ходит несколько видов поездов:

  • Интерсити — время в пути около 5 часов 30 минут, стоимость билета: 1-й класс — от 890 грн, 2-й класс — от 560 грн.
  • Ночной поезд — дорога занимает примерно 8 часов, цены варьируются: купе — от 630 грн, люкс — от 1400 грн.
  • Фирменный экспресс — время в пути около 7 часов, билет в купе стоит около 600 грн.
Поезда из Киева во Львов
Поезда из Киева во Львов

По прибытии во Львов можно пересесть на автобус до Варшавы. Рейсы отправляются несколько раз в день, поэтому ожидание, как правило, недолгое. Поездка занимает около 9–11 часов, а стоимость билета составляет от 1200 до 3200 гривен в зависимости от перевозчика и уровня комфорта.

Автобусные рейсы Львов — Варшава
Автобусные рейсы Львов — Варшава

Цены на такси по Варшаве — как добраться до аэропорта

Большинство автобусных и железнодорожных рейсов прибывают в Варшаве на центральные вокзалы — автовокзал или железнодорожную станцию. Оттуда до аэропорта необходимо добираться отдельно. Стоимость поездки зависит от времени суток и загруженности транспорта.

В среднем дорога от вокзалов до аэропорта обойдется примерно в 28 злотых, что составляет около 316 гривен.

Цены на такси от автовокзала до аэропорта Варшавы
Цены на такси от автовокзала до аэропорта Варшавы
Цены на такси от ЖД вокзала до аэропорта Варшавы
Цены на такси от ЖД вокзала до аэропорта Варшавы

Жилье в Варшаве — сколько стоит арендовать апартаменты на 1 ночь

Если перед вылетом из Варшавы нужно отдохнуть, всегда можно снять апартаменты или забронировать номер в отеле.

Вблизи аэропорта доступны комфортные варианты размещения — в среднем от 3 000 до 4 000 гривен за ночь, что особенно удобно для путешественников с ранним вылетом.

Цены на жилье в Варшаве
Цены на жилье в Варшаве

