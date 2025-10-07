Как удобнее и дешевле добраться из Украины в аэропорт Варшавы: подробный гид

Пока воздушное пространство Украины закрыто из-за войны, тысячи граждан ищут альтернативные пути для путешествий. Одним из самых удобных и востребованных стал варшавский аэропорт – крупный европейский хаб, откуда легко добраться до любой точки мира.

Добраться в Варшаву можно разными способами — автобусами, поездами с пересадкой или частным транспортом. Фокус выяснил, какой путь является оптимальным и во сколько обойдется дорога из Киева в польский аэропорт.

Как добраться из Киева в Варшаву — популярные варианты

Из Киева в Варшаву у украинцев тоже есть несколько удобных способов добраться. Наиболее популярный вариант — автобусные рейсы, которые ежедневно отправляются из разных точек столицы и доставляют пассажиров прямо в польскую столицу.

Кроме того, многие выбирают поезд: этот маршрут комфортный и позволяет избежать длительного ожидания на границе. Также нередко путешественники добираются сначала до Львова, откуда легко найти автобусы или частные трансферы в Варшаву.

Автобусы из Киева в Варшаву — сколько стоят

Автобусное сообщение между Киевом и Варшавой сейчас также очень развито: ежедневно из столицы Украины отправляется несколько рейсов в разные часы — утром, днем и вечером. Это дает пассажирам возможность подобрать удобное время выезда в зависимости от своих планов.

Цена билета в среднем составляет от 1600 до 2500 гривен, в зависимости от перевозчика, уровня комфорта и времени отправления. В пути автобус находится около 14–16 часов, однако продолжительность поездки может увеличиться из-за ожидания на границе.

Автобусные рейсы Киев — Варшава

Поезд из Киева в Кишинев — сколько стоит

Помимо автобусных рейсов, между Киевом и Варшавой курсируют и поезда. Они отправляются каждый день, но отправляется один раз в день, поэтому этот вариант подойдет тем, кто предпочитает более комфортное, но менее гибкое путешествие.

Стоимость билета в купейном вагоне категории RIC стоит 5287 гривен. Время в пути составляет около 16 часов, включая прохождение таможенного и паспортного контроля на границе.

Поезд Киев — Варшава

Как добраться из Киева в Варшаву с пересадкой во Львове

Еще один популярный вариант добраться из Киева в Варшаву — сделать пересадку во Львове. Сначала можно доехать до Львова поездом, а затем продолжить путь автобусом до польской столицы.

Из Киева во Львов ходит несколько видов поездов:

Интерсити — время в пути около 5 часов 30 минут, стоимость билета: 1-й класс — от 890 грн, 2-й класс — от 560 грн.

Ночной поезд — дорога занимает примерно 8 часов, цены варьируются: купе — от 630 грн, люкс — от 1400 грн.

Фирменный экспресс — время в пути около 7 часов, билет в купе стоит около 600 грн.

Поезда из Киева во Львов

По прибытии во Львов можно пересесть на автобус до Варшавы. Рейсы отправляются несколько раз в день, поэтому ожидание, как правило, недолгое. Поездка занимает около 9–11 часов, а стоимость билета составляет от 1200 до 3200 гривен в зависимости от перевозчика и уровня комфорта.

Автобусные рейсы Львов — Варшава

Цены на такси по Варшаве — как добраться до аэропорта

Большинство автобусных и железнодорожных рейсов прибывают в Варшаве на центральные вокзалы — автовокзал или железнодорожную станцию. Оттуда до аэропорта необходимо добираться отдельно. Стоимость поездки зависит от времени суток и загруженности транспорта.

В среднем дорога от вокзалов до аэропорта обойдется примерно в 28 злотых, что составляет около 316 гривен.

Цены на такси от автовокзала до аэропорта Варшавы

Цены на такси от ЖД вокзала до аэропорта Варшавы

Жилье в Варшаве — сколько стоит арендовать апартаменты на 1 ночь

Если перед вылетом из Варшавы нужно отдохнуть, всегда можно снять апартаменты или забронировать номер в отеле.

Вблизи аэропорта доступны комфортные варианты размещения — в среднем от 3 000 до 4 000 гривен за ночь, что особенно удобно для путешественников с ранним вылетом.

Цены на жилье в Варшаве

